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Haberler Galeri CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun paylaştığı kurgu görüntülerin çekimini yapan Mahmut Dölek bakın kim çıktı!

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun paylaştığı kurgu görüntülerin çekimini yapan Mahmut Dölek bakın kim çıktı!

Mersin Erdemli ilçesinde çekilen ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından sosyal medyada yayınlanan kurgu görüntülerin çekimini yapan Mahmut Dölek'in, 31 Mart yerel seçimlerinde Demokrat Parti'yle çalıştığı bildirildi. Mahmut Dölek'in CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le birçok fotoğrafı olduğu da ortaya çıktı. Sabah gazetesinden Kenan Kıran'ın özel haberi...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 17:19
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CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun paylaştığı kurgu görüntülerin çekimini yapan Mahmut Dölek bakın kim çıktı!

Mahmut Dölek'in; 31 Mart yerel seçimlerinde Demokrat Parti Erdemli Belediye Başkan Adayı Alparslan Gürgenç'le birlikte çalıştığı bildirildi. Mahmut Dölek'in, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'le birçok fotoğrafı bulunuyor.

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CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun paylaştığı kurgu görüntülerin çekimini yapan Mahmut Dölek bakın kim çıktı!

31 MART YEREL SEÇİMLERİNDE DEMOKRAT PARTİ İÇİN ÇALIŞMIŞ
Mahmut Dölek'in, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki şahsi hesabında, Demokrat Parti'nin seçim çalışmalarına ve mitinglerine katıldığı açıkça görülüyor.

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CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun paylaştığı kurgu görüntülerin çekimini yapan Mahmut Dölek bakın kim çıktı!

Mahmut Dölek'in, 5 Nisan 2019 tarihinde yaptığı paylaşımda, "Her zaman kendisiyle çalışmaktan onur duyduğum ahlaklı başkan Alparslan Gürgenç ile Demokrat Parti ilçe başkanı, meclis üyesi ve çalışma arkadaşlarıyla Erdemli Adliyesi personellerini ziyaret ettik" ifadeleri yer alıyor.

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CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun paylaştığı kurgu görüntülerin çekimini yapan Mahmut Dölek bakın kim çıktı!

Demokrat Parti; 31 Mart yerel seçimlerinde CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin yer aldığı Millet İttifakı'nı desteklemişti.

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CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun paylaştığı kurgu görüntülerin çekimini yapan Mahmut Dölek bakın kim çıktı!

ERCİK: "DÜNYADA BELKİ DE İLK KEZ BİR FİLMİN KAMERA ARKASI FİLMİN KENDİNDEN ÖNCE YAYIMLANDI"

AK Parti Mersin İl Başkanı avukat Cesim Ercik, Mersin Erdemli ilçesinde çekilen kurgu görüntüler hakkında açıklamada bulundu.