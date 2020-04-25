CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun paylaştığı kurgu görüntülerin çekimini yapan Mahmut Dölek bakın kim çıktı!

Mersin Erdemli ilçesinde çekilen ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından sosyal medyada yayınlanan kurgu görüntülerin çekimini yapan Mahmut Dölek'in, 31 Mart yerel seçimlerinde Demokrat Parti'yle çalıştığı bildirildi. Mahmut Dölek'in CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le birçok fotoğrafı olduğu da ortaya çıktı. Sabah gazetesinden Kenan Kıran'ın özel haberi...