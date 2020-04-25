Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online sınav ne zaman son?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF online sınav ne zaman bitiyor? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavı devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle online gerçekleştirilen vize sınavına katılan adaylar sonuçları beklerken, sınava girecek adaylar son tarihi araştırıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online sınav ne zaman sona eriyor? AÖF online vize sınavı nasıl olunur? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 15:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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