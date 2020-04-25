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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online sınav ne zaman son?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF online sınav ne zaman bitiyor? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavı devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle online gerçekleştirilen vize sınavına katılan adaylar sonuçları beklerken, sınava girecek adaylar son tarihi araştırıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online sınav ne zaman sona eriyor? AÖF online vize sınavı nasıl olunur? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 15:56
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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online sınav ne zaman son?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) bahar dönemi vize sınavı 18 Nisan'da başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında vize sınavının online gerçekleştirileceğinin açıklanmasının ardından öğrenciler sınav hakkında detayları araştırmaya başladı. Yayımlanan kılavuz ile birlikte sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online sınav ne zaman sona eriyor? İşte ayrıntılar...

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online sınav ne zaman son?

AÖF ONLİNE SINAV NE ZAMAN BİTİYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesü online sınav tarihi: 18 Nisan - 7 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online sınav ne zaman son?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ONLİNE SINAV NASIL OLACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi online sınavı ile ilgili detaylar şu şekilde:

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online sınav ne zaman son?

SINAVA NASIL GİRİLİR?

www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.

Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. 7 Mayıs'a kadar sınavlara girilebilecek.

SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online sınav ne zaman son?

AÖF SINAV SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

Her bir dersin sınavı 20 sorudan oluşacak ve sınav süresi 30 dakika olacak. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürecek.