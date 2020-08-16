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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Evde izolasyon ihlali cezası nedir? İzolasyon ne demek?
Son dakika haberi... Evde izolasyon ihlali cezası nedir? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde bir takım önlemler alındı. Koronavirüs salgınını önlemek adına çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Koronavirüs tanılı/temaslı/evde izolasyona alınanların izolasyon koşullarına uymaları, elektronik imkanlar da kullanılarak sağlanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge gönderildi. Peki, izolasyon ne demek? evde izolasyon ihlali cezası nedir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 16.08.2020 13:53Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 14:02