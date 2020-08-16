Son dakika... Evde izolasyon ihlali cezası nedir? İzolasyon ne demek? Çin'den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de bir takım önlemler alınıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge gönderildi. Buna göre, koronavirüs nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığı vali veya kaymakam ve kolluk birimlerince birebir takip edilecek. Peki, evde izolasyon ihlali cezası nedir? İzolasyon ne demek? İşte merak edilenler...