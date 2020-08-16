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Haberler Galeri Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Evde izolasyon ihlali cezası nedir? İzolasyon ne demek?

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Evde izolasyon ihlali cezası nedir? İzolasyon ne demek?

Son dakika haberi... Evde izolasyon ihlali cezası nedir? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde bir takım önlemler alındı. Koronavirüs salgınını önlemek adına çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Koronavirüs tanılı/temaslı/evde izolasyona alınanların izolasyon koşullarına uymaları, elektronik imkanlar da kullanılarak sağlanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge gönderildi. Peki, izolasyon ne demek? evde izolasyon ihlali cezası nedir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.08.2020 13:53 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 14:02
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Evde izolasyon ihlali cezası nedir? İzolasyon ne demek?

Son dakika... Evde izolasyon ihlali cezası nedir? İzolasyon ne demek? Çin'den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de bir takım önlemler alınıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge gönderildi. Buna göre, koronavirüs nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığı vali veya kaymakam ve kolluk birimlerince birebir takip edilecek. Peki, evde izolasyon ihlali cezası nedir? İzolasyon ne demek? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Evde izolasyon ihlali cezası nedir? İzolasyon ne demek?

EVDE İZOLASYON CEZASI NEDİR?

Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak. Konusu suç teşkil eden eylemlere ilişkin TCK'nın 195'inci maddesi uyarınca gerekli adli işlemler başlatılacak.

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Evde izolasyon ihlali cezası nedir? İzolasyon ne demek?

İZOLASYON NE DEMEK?

(Yalıtım) Hastalığın yayılmasını engellemek için hastaları sağlıklı bireylerden uzaklaştırma tekniği.

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Evde izolasyon ihlali cezası nedir? İzolasyon ne demek?

Genelgede evde izolasyona tabi tutulan Kovid-19 tanılı ya da temaslı bazı vatandaşların, acil işlerini gerekçe göstererek evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılarak halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları tespit edildiğine vurgu yapıldı.

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Evde izolasyon ihlali cezası nedir? İzolasyon ne demek?

İZOLASYON TEDBİRLERİ NELER?

Genelgede, valiliklerce alınması gereken izolasyon tedbirleri şöyle sıralandı:

- Kovid-19 tanılı ya da temaslı ve evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymaları sağlamak için her türlü tedbir alınacak.

- Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak.