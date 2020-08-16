16 Ağustos 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ÖSYM son dakika açıklaması: ALES sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2020 ALES soruları ve cevapları açıklandı mı?

ÖSYM son dakika açıklaması: ALES sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2020 ALES soruları ve cevapları açıklandı mı?

Son dakika haberi... ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adayların eğitim kariyerlerine devam etmek için başvuru yaptığı 2020 ALES/1 sınavı 16 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Yaklaşık 294 bin 101 adayın katıldığı ALES sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınava katılan adaylar ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2020 ALES soruları ve cevapları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 16.08.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 13:36
  • 1
  • 14
ÖSYM son dakika açıklaması: ALES sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2020 ALES soruları ve cevapları açıklandı mı?

Son dakika... ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 13-23 Mart tarihleri arasında sınava başvuru yapan vatandaşlar, bugün saat 10.15'te sınava katıldılar. 81 il ve Lefkoşa ve 89 sınav merkezinde uygulanan sınavın ardından en çok merak edilenler arasında sınav sonuçları yer aldı. Konu ile ilgili ÖSYM'den gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2020 ALES soruları ve cevapları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
ÖSYM son dakika açıklaması: ALES sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2020 ALES soruları ve cevapları açıklandı mı?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/1 sonuçları 7 Eylül'de açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve yamobil uygulamasından öğrenebilecekler.

  • 3
  • 14
ÖSYM son dakika açıklaması: ALES sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2020 ALES soruları ve cevapları açıklandı mı?

ALES SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların soru ve cevap anahtarları, sınavdan 1-2 gün sonra erişime açılıyor. Buna göre, 2020 ALES sınav soruları ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.

  • 4
  • 14
ÖSYM son dakika açıklaması: ALES sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2020 ALES soruları ve cevapları açıklandı mı?

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?

Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

  • 5
  • 14
ÖSYM son dakika açıklaması: ALES sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2020 ALES soruları ve cevapları açıklandı mı?

ALES BARAJ PUANI KAÇ?

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar.