ÖSYM son dakika açıklaması: ALES sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2020 ALES soruları ve cevapları açıklandı mı?

Son dakika haberi... ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adayların eğitim kariyerlerine devam etmek için başvuru yaptığı 2020 ALES/1 sınavı 16 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Yaklaşık 294 bin 101 adayın katıldığı ALES sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınava katılan adaylar ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2020 ALES soruları ve cevapları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 16.08.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 13:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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