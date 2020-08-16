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Tarih netleşti! Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2020-2021 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu. YKS sınav sonucuna göre tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar ise sonuçları beklerken bir yandan da kayıtların yapılacağı tarihi araştırıyor. ÖSYM tarafından konu ile ilgili detaylar açıklandı. Peki, üniversiteler ne zaman açılıyor? 2020-2021 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 16.08.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 18:08
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Tarih netleşti! Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2020-2021 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Üniversiteler ne zaman açılıyor? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası üniversitelerde uzaktan eğitime geçmişti. Yeni dönem için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ile ilk defa üniversiteye kayıt yaptıracak öğrenciler, üniversitelerin açılacağı tarihi merak ediyordu. YÖK tarafından yapılan açıklamada, 2020-2021 üniversitelerin ne zaman başlayacağı duyuruldu. Öte yandan ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ile birlikte üniversite kayıt tarihleri açıklandı. Peki, üniversiteler ne zaman açılıyor? 2020-2021 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarih netleşti! Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2020-2021 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın yaptığı açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için üniversiteler 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında eğitime başlayacak.

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Tarih netleşti! Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2020-2021 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Yekta Saraç yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Bugün itibariyle; üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Bunun yanı sıra 'kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması' da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanınmıştır. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale gelmiştir."

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Tarih netleşti! Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2020-2021 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

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Tarih netleşti! Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2020-2021 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.