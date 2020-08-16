Tarih netleşti! Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2020-2021 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu. YKS sınav sonucuna göre tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar ise sonuçları beklerken bir yandan da kayıtların yapılacağı tarihi araştırıyor. ÖSYM tarafından konu ile ilgili detaylar açıklandı. Peki, üniversiteler ne zaman açılıyor? 2020-2021 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 16.08.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 18:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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