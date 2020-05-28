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Haberler Galeri Son dakika: İç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri...

Son dakika: İç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri...

Son dakika... Uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlayacak? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan ve yeniden seferlere başlaması planlanan uçuşların tarihi merak ediliyor. Türk Hava Yolları tarfından iç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ile ilgili açıklama geldi. Peki, iç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 17:35
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Son dakika: İç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri...

Son dakika... Uçak seferleri için geri sayım başladı. İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar, koronavirüs salgını nedeniyle Bilim Kurulu'nun kararları çerçevesinde mart ayından itibaren kademeli olarak durdurulmaya başlanmıştı. Kontrollü normal hayata geçiş için çalışmalar sürüyor. Son günlerde en çok merak edilenlerden biri de, uçak seferlerinin hangi tarihte başlayacağı oldu. Peki, iç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

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Son dakika: İç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri...

İÇ HAT VE YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş durdurma kararının iç hatta 4 Haziran, dış hatta ise 10 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Öte yandan alınan tedbirler kapsamında seferlerde yolcuların beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak ve uçak altına kabul edilecek.

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Son dakika: İç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri...

Ayrıca, 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek.

THY, daha önce yaptığı açıklamada iç ve dış hat uçuşlarını durdurma kararını 28 Mayıs'a kadar uzattığını duyurmuştu.

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Son dakika: İç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri...

UÇAK SEFERLERİNDE HAZİRAN ÖNCESİ 'KOVİD-19 TEDBİRLERİ' DEĞERLENDİRİLİYOR

Alınan önlemler sayesinde Kovid-19 teşhisi konulan hasta sayısındaki azalmayla birlikte kademeli olarak başlatılan normalleşme süreci kapsamında uçak seferlerinin de haziran ayı içinde başlaması planlanıyor.

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Son dakika: İç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri...

Bilim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeyle, gerekli hijyen kurallarının sağlanması şartıyla "sosyal mesafe kuralı"nın uçaklarda uygulanmaması yönünde karar verilmesi seçenekler arasında bulunuyor.