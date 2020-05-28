Son dakika: İç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri...

Son dakika... Uçak seferleri için geri sayım başladı. İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar, koronavirüs salgını nedeniyle Bilim Kurulu'nun kararları çerçevesinde mart ayından itibaren kademeli olarak durdurulmaya başlanmıştı. Kontrollü normal hayata geçiş için çalışmalar sürüyor. Son günlerde en çok merak edilenlerden biri de, uçak seferlerinin hangi tarihte başlayacağı oldu. Peki, iç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...