HaberlerGaleriSon dakika: İç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri...
Son dakika: İç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri...
Son dakika... Uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlayacak? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan ve yeniden seferlere başlaması planlanan uçuşların tarihi merak ediliyor. Türk Hava Yolları tarfından iç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ile ilgili açıklama geldi. Peki, iç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 28.05.2020 17:29Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 17:35