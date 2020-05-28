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Seyahatte HES dönemi! HES kodu nasıl alınır? SMS ile HES kodu nasıl alınır? HES kodu ile kimler seyahat edebilir
HES kodu nasıl alınır? Seyahatte HES kodu dönemi başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında seyahat edebilmek için HES kodu alınması gerekiyor. Kod, Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden ya da SMS aracılığıyla alınabilecek. HES kodu ile tüm yolcuların koronavirüs hastalığı riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak. Peki, HES kodu nasıl alınır? SMS ile HES kodu nasıl alınır? HES kodu ile kimler seyahat edebilir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 28.05.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 17:54
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