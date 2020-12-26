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Haberler Galeri aol.meb.gov.tr: AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? 2019-2 açık lise online sınav nasıl yapılıyor? Puan hesaplama...

aol.meb.gov.tr: AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? 2019-2 açık lise online sınav nasıl yapılıyor? Puan hesaplama...

AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? 2019 2. döneminde sınava girmemiş yurtdışı ortadoğu öğrencileri için 26-27 Aralık'ta üç oturum olarak online sınav yapılıyor. Sınava katılacak öğrenciler, online sınav hakkında detayları araştırıyor. MEB'in yayımladığı kılavuz ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, aol.meb.gov.tr ile AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? 2019-2 açık lise online sınav nasıl yapılıyor? İşte sınav hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 10:36
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aol.meb.gov.tr: AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? 2019-2 açık lise online sınav nasıl yapılıyor? Puan hesaplama...

AÖL online sınav nasıl girilir? MEB tarafından yayımlanan duyuruya öre, 2019-2020 2. döneminde sınava girmemiş yurtdışı ortadoğu (K.K.T.C haric) programına kayıtlı öğrenciler için online sınav yapılıyor. 3 oturum halinde gerçekleştirilecek sınavın detayları merak ediliyor. Salgın nedeniyle online yapılan sınav hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, aol.meb.gov.tr ile AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? 2019-2 açık lise online sınav nasıl yapılıyor? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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aol.meb.gov.tr: AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? 2019-2 açık lise online sınav nasıl yapılıyor? Puan hesaplama...

2019-2 AÖL ONLINE SINAV GÜN VE SAATLERİ

26 ARALIK 2020 09.30-13.30

26 ARALIK 2020 14.00-18.00

27 ARALIK 2020 09.30-13.30

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aol.meb.gov.tr: AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? 2019-2 açık lise online sınav nasıl yapılıyor? Puan hesaplama...

ONLINE SINAVLARA KİMLER KATILABİLİR?

Online Sınavlara;

* Açık Öğretim Lisesi,
* Mesleki Açık Öğretim Lisesi,
* Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi,
* Açık Öğretim Ortaokuluna

Kayıtlı ve yurt dışında ikamet eden öğrencilerden Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce uygun görülenler katılabilir.

Aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yurt içi sınav merkezlerinde yapılan sınavlara katılmış olan öğrenciler Online Sınavlara katılamazlar, katılmış olduğu tespit edilenlerin Online Sınavlardan aldığı sonuçlar iptal edilir.

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aol.meb.gov.tr: AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? 2019-2 açık lise online sınav nasıl yapılıyor? Puan hesaplama...

ONLINE SINAVLARA NASIL BAŞVURU YAPILIR ?

Yurt dışında ikamet eden ve Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokuluna kayıtlı olan öğrenciler ilgili okul müdürlüklerine müracaat ederek Online Sınavlara başvuru yapabilirler.

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aol.meb.gov.tr: AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? 2019-2 açık lise online sınav nasıl yapılıyor? Puan hesaplama...

ONLINE SINAVLARA NEREDEN GİRİŞ YAPILIR?

Öğrenciler kayıtlı oldukları Açık Öğretim Okulu Müdürlüğüne ait Bilgi Yönetim Sisteminden,T.C. Kimlik numaraları/Öğrenci numaraları ve kişisel şifreleri ile giriş yaparak Online Sınavlara katılabilirler.