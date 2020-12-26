aol.meb.gov.tr: AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? 2019-2 açık lise online sınav nasıl yapılıyor? Puan hesaplama...

AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? 2019 2. döneminde sınava girmemiş yurtdışı ortadoğu öğrencileri için 26-27 Aralık'ta üç oturum olarak online sınav yapılıyor. Sınava katılacak öğrenciler, online sınav hakkında detayları araştırıyor. MEB'in yayımladığı kılavuz ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, aol.meb.gov.tr ile AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? 2019-2 açık lise online sınav nasıl yapılıyor? İşte sınav hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 10:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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