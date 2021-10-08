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Haberler Galeri SON DAKİKA: HSK'nın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

SON DAKİKA: HSK'nın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika: Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait (HSK) atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda; Adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının atama yerleri ve ataması yapılan isimler yer aldı. Başkan Erdoğan imzalı kararda; 334'ü adli yargıda 25'i ise idari yargıda olmak üzere 359 hakim ve savcının yerleri değişti. İşte isim isim tam liste...

Giriş Tarihi: 08.10.2021 00:28 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 00:56
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SON DAKİKA: HSK’nın atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait (HSK) atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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  • 14
SON DAKİKA: HSK’nın atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Kararda; Adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının atama yerleri ve ataması yapılan isimler yer aldı.

  • 3
  • 14
SON DAKİKA: HSK’nın atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Başkan Erdoğan imzalı kararda; 334'ü adli yargıda 25'i ise idari yargıda olmak üzere 359 hakim ve savcının yerleri değişti.

  • 4
  • 14
SON DAKİKA: HSK’nın atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

İşte isim isim tam liste...

  • 5
  • 14
SON DAKİKA: HSK’nın atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı