08 Ekim 2021, Cuma
SON DAKİKA: HSK'nın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika: Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait (HSK) atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda; Adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının atama yerleri ve ataması yapılan isimler yer aldı. Başkan Erdoğan imzalı kararda; 334'ü adli yargıda 25'i ise idari yargıda olmak üzere 359 hakim ve savcının yerleri değişti. İşte isim isim tam liste...
Giriş Tarihi: 08.10.2021 00:28 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 00:56
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