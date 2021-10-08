SON DAKİKA: HSK'nın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika: Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait (HSK) atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda; Adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının atama yerleri ve ataması yapılan isimler yer aldı. Başkan Erdoğan imzalı kararda; 334'ü adli yargıda 25'i ise idari yargıda olmak üzere 359 hakim ve savcının yerleri değişti. İşte isim isim tam liste...