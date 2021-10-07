POMEM sonuçları için gözler o açıklamada! EGM PA 27. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

27. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce polis adayı Polis Akademisi'nin sonuç duyurusunu bekliyor. EGM PA POMEM 27. dönem sonuçları için son verilen tarih bilgisine göre 1 Ekim'de sonuçların duyurulması bekleniyordu. Ancak Ekim ayında bir hafta geride kalmasına rağmen herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle arama motorlarında sık sık POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı sorgulanıyor. Peki; 27. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

