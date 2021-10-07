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POMEM sonuçları için gözler o açıklamada! EGM PA 27. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Polis olarak görev yapmak isteyen ve POMEM'e başvuru yapan binlerce aday POMEM sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılacak resmi açıklamayla 27. dönem POMEM sonuçları belli olacak. 3 aşamalı sınavı geçen öğrenciler POMEM sonuçları sayesinde polis olup olmadığını öğrenebilecek. Sonuçların 1 Ekim'e kadar açıklanması bekleniyordu ancak herhangi bir sonuç açıklaması gelmedi. Peki; 27. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 07.10.2021 16:49Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 16:49