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POMEM sonuçları için gözler o açıklamada! EGM PA 27. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis olarak görev yapmak isteyen ve POMEM'e başvuru yapan binlerce aday POMEM sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılacak resmi açıklamayla 27. dönem POMEM sonuçları belli olacak. 3 aşamalı sınavı geçen öğrenciler POMEM sonuçları sayesinde polis olup olmadığını öğrenebilecek. Sonuçların 1 Ekim'e kadar açıklanması bekleniyordu ancak herhangi bir sonuç açıklaması gelmedi. Peki; 27. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 07.10.2021 16:49 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 16:49
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POMEM sonuçları için gözler o açıklamada! EGM PA 27. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

27. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce polis adayı Polis Akademisi'nin sonuç duyurusunu bekliyor. EGM PA POMEM 27. dönem sonuçları için son verilen tarih bilgisine göre 1 Ekim'de sonuçların duyurulması bekleniyordu. Ancak Ekim ayında bir hafta geride kalmasına rağmen herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle arama motorlarında sık sık POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı sorgulanıyor. Peki; 27. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

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POMEM sonuçları için gözler o açıklamada! EGM PA 27. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

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POMEM sonuçları için gözler o açıklamada! EGM PA 27. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

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POMEM sonuçları için gözler o açıklamada! EGM PA 27. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

PUAN HESAPLAMA NASIL OLACAK?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır.

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POMEM sonuçları için gözler o açıklamada! EGM PA 27. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.