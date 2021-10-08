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Okullar kapanacak mı? MEB Bakanı Özer'den son dakika açıklaması! Yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Okullar kapanacak mı? Türkiye'de 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yüz yüze olarak yapılmaya başlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle 1,5 yıl boyunca uzaktan olarak gerçekleştirilen eğitimlerde son durum merak ediliyor. Vaka sayısının 30 binli seviyelerin üzerinde çıkmasının ardından okulların yeniden kapanma ihtimali olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Konu hakknıda MEB Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklaması geldi. Peki, okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim devam edecek mi? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.10.2021 10:20
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Okullar kapanacak mı? MEB Bakanı Özer’den son dakika açıklaması! Yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Okullar kapanacak mı? Okullardaki yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kovid-19 vaka sayısında görülen artış sonrası gözle okulların durumuna çevrildi. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler ve velileri, okulların yeniden kapanıp kapanmayacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer merak edilen soruları yanıtladı. Peki, okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim devam edecek mi? İşte haberin detayları...

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Okullar kapanacak mı? MEB Bakanı Özer’den son dakika açıklaması! Yüz yüze eğitim devam edecek mi?

OKULLAR KAPANACAK MI?

Okullar kapanacak mı? sorusu ile ilgili Bakan Özer'den son dakika açıklaması geldi. Bakanlık devir teslim töreninde Kovid-19 salgını sürecinde 1,5 yıl yüz yüze eğitime verilen aradan sonra okulları uzaktan eğitimde devam ettirme lüksü bulunmadığını söylediğini hatırlatan Bakan Özer, şunları kaydetti:

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Okullar kapanacak mı? MEB Bakanı Özer’den son dakika açıklaması! Yüz yüze eğitim devam edecek mi?

"Biz, okulların ne kadar önemli olduğunu Kovid-19 salgını sürecinde öğrendik. Gençlerimizin, çocuklarımızın psikolojik gelişimleri, sosyal gelişimleri, duygusal gelişimleri, ortak hareket edebilme kabiliyetleri, kültür, sanat ve sporla ilgili, bireysel gelişimleriyle ilgili çok sayıda katkıyı sunan ortamlardı okullar. Biz, bu nedenle okulların açık olmasını bir milli güvenlik meselesi olarak ifade ettik.

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Okullar kapanacak mı? MEB Bakanı Özer’den son dakika açıklaması! Yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Gelinen noktada da sıkıntısız şekilde süreç devam ediyor. İnşallah aynı kararlılıkla aşı, PCR testleri, maske, temizlik kurallarına dikkat ederek sonuna kadar okulları açık tutma kararlılığımızın arkasında kalmaya devam edeceğiz. Bu süreçteki en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranıdır.

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Okullar kapanacak mı? MEB Bakanı Özer’den son dakika açıklaması! Yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Artık birinci doz aşı oranından bahsetmiyorum. Türkiye'de öğretmenlerimizin 2 doz aşı olma oranı bugün itibarıyla yüzde 85'tir. Bir de aşı olmadan hastalığı geçirip bağışıklık kazanan ve antikor oluşturan yüzde 5'lik öğretmen dilimini dikkate aldığımızda yaklaşık yüzde 90 öğretmenimiz artık aşılıdır. Emin olun öğretmenlerimizin bu aşı oranı, Kıta Avrupası'nda örnek aldığımız çoğu ülkenin çok çok üzerindedir."