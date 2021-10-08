Okullar kapanacak mı? MEB Bakanı Özer'den son dakika açıklaması! Yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Okullar kapanacak mı? Türkiye'de 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yüz yüze olarak yapılmaya başlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle 1,5 yıl boyunca uzaktan olarak gerçekleştirilen eğitimlerde son durum merak ediliyor. Vaka sayısının 30 binli seviyelerin üzerinde çıkmasının ardından okulların yeniden kapanma ihtimali olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Konu hakknıda MEB Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklaması geldi. Peki, okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim devam edecek mi? İşte son gelişmeler...