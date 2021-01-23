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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Jandarma uzman erbaş alımı başvuru formu ve linki: 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte şartları... Jandarma uzman erbaş alımı başvuru formu ve linki: 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte şartları...
5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Jandarma uzman erbaş alımı kapsamında başvurular alınmaya başlandı. JGK tarafından yapılan başvuru kabulü, koronavirüs tedbirleri neticesinde online olarak yapılıyor. Jandarma Genel Komutanlığı, bünyesine 5 bin uzman erbaş alımı yapacağını açıklamıştı. PERTEM sayfası üzerinden kabul edilen başvuruların tarihi araştırılmaya devam ediyor. İşte, 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte şartları...
Giriş Tarihi: 23.01.2021 17:28
Jandarma uzman erbaş alımı başvuru formu ve linki: 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yılın gelmesinin ardından büyük merakla beklenen uzman erbaş alımı için beklenen açıklama geldi. JGK bünyesinden görev alacak 5 bin uzman erbaş alımı için başvuru süreci devam ediyor. 19 Ocak'ta başlayan sürecin ardından adaylar hakkında değerlendirmeler yapılacak. İşte, 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte şartları...
GALERİ DEVAM EDİYOR JGK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU FORMU YAYINLANDI!
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 5 bin personel temin süreci hakkında başvuru kılavuzu formu yayınlandı. JGK uzman erbaş alımı başvuru kılavuzunda, hangi adayların başvurabileceği ve istenen şartlar gibi birçok önemli bilgi yer alıyor.
TSK'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!
Uzman Erbaş alımı hakkında yapılan son açıklama Türk Silahlı Kuvvetleri'nden geldi. TSK'nın açıklaması ise şu şekilde:
"2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu konuda süreç devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.
BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Kılavuzda yer alan bilgiye göre başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ''Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' kısmından 21-31 Ocak 2021 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.
Başvuru yapan adaylardan Tablo-6'daki lisans, ön lisans, lise ve ortaöğretim (Ortaokul) programlarına, seçme sınavlarına çağrılma öncelikleri ile Tablo-7'deki branşlara göre kontenjan miktarının beş katı aday sınava çağrılacaktır...