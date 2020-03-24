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İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Hastalar Almanya'ya sevk ediliyor

İtalya'da corona virüse (Covid-19) yakalananların sayısı 64 bine yaklaşırken, şimdiye kadar 6 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Dünyada corona virüs bağlantılı en fazla ölüm İtalya'da yaşanırken, sağlık sistemi çöktü. Yeterli hastane ve sağlık çalışanı bulamayan İtalya hastaların sevkiyatı için Almanya'dan yardım istedi. Askeri kargo uçağıyla ilk hasta sevkiyatı Almanya'nın Leipzig kentine yapıldı.

Giriş Tarihi: 24.03.2020 13:57 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 13:59
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İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Hastalar Almanya'ya sevk ediliyor

İtalya ordusuna ait C-130 kargo uçağı Almanya'ya ilk hasta sevkiyatını dün gece yaptı. Almanya'nın Leipzig kentindeki havalimanına inen uçaktaki hastalar için Alman sağlık ekipleri alarma geçti.

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İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Hastalar Almanya'ya sevk ediliyor

İtalyan kargo uçağına yanaşan ambülanslar, hastaları alarak tedavi için Leipzig Üniversite Hastanesi'ne taşıdı. Hastalar acil birimlerinde tedavi altına alındı.

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İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Hastalar Almanya'ya sevk ediliyor

Almanya'nın özerk eyaleti Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer, eyaletteki hastanelerin bu aşamada İtalya'dan gelecek hastaları kabul edebileceğini açıklamıştı.

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İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Hastalar Almanya'ya sevk ediliyor

İtalya Başbakanı Conte ile yaptığı görüşme sonrası Saksonya eyaletindeki hastanelere, İtalyan hastaları kabul etmeye başladıklarını belirten Kretschmer, tedavi sırasında Alman doktor ve sağlık çalışanlarının corona virüsle nasıl mücadele edecekleri konusunda deneyim kazanacaklarını da ifade etti.

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İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Hastalar Almanya'ya sevk ediliyor

İtalya'dan ilk aşamada 6 hasta kabul ettiklerini belirten Saksonya eyaleti Babakanı Michael Kretschmer, "Zor durumda kalanlara yardım edebildiğimiz için mutluyuz" dedi. Kretschmer bugün de İtalya'dan 8 hastanın eyalete getirilerek, değişik hastanelerde tedavi altına alınacaklarını belirtti.