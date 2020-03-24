İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Hastalar Almanya'ya sevk ediliyor
İtalya'da corona virüse (Covid-19) yakalananların sayısı 64 bine yaklaşırken, şimdiye kadar 6 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Dünyada corona virüs bağlantılı en fazla ölüm İtalya'da yaşanırken, sağlık sistemi çöktü. Yeterli hastane ve sağlık çalışanı bulamayan İtalya hastaların sevkiyatı için Almanya'dan yardım istedi. Askeri kargo uçağıyla ilk hasta sevkiyatı Almanya'nın Leipzig kentine yapıldı.
Giriş Tarihi: 24.03.2020 13:57Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 13:59