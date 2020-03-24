İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Hastalar Almanya'ya sevk ediliyor

İtalya Başbakanı Conte ile yaptığı görüşme sonrası Saksonya eyaletindeki hastanelere, İtalyan hastaları kabul etmeye başladıklarını belirten Kretschmer, tedavi sırasında Alman doktor ve sağlık çalışanlarının corona virüsle nasıl mücadele edecekleri konusunda deneyim kazanacaklarını da ifade etti.