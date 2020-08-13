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Son dakika: Hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 MEB okulların aşamalı açılma takvimi açıklandı mı?
Son dakika... Hangi sınıflar okula gidecek? Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların açılacağı tarih duyuruldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile başlayacak eğitimin, 21 Eylül'de yüz yüze eğitim ile devam edeceğini açıkladı. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yapılacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından hangi sınıfların okula gideceği merak ediliyor. Peki, hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 MEB okulların aşamalı açılma takvimi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 13.08.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 11:11
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