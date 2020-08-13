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Haberler Galeri Son dakika: Hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 MEB okulların aşamalı açılma takvimi açıklandı mı?

Son dakika: Hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 MEB okulların aşamalı açılma takvimi açıklandı mı?

Son dakika... Hangi sınıflar okula gidecek? Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların açılacağı tarih duyuruldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile başlayacak eğitimin, 21 Eylül'de yüz yüze eğitim ile devam edeceğini açıkladı. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yapılacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından hangi sınıfların okula gideceği merak ediliyor. Peki, hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 MEB okulların aşamalı açılma takvimi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.08.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 11:11
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Son dakika: Hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 MEB okulların aşamalı açılma takvimi açıklandı mı?

Son dakika... Hangi sınıflar okula gidecek? Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin merak edilen takvimi açıkladı. Buna göre, 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim, 21 Eylül'de yüz yüze eğitim ile okullar açılacak. Bakan Selçuk, okulların aşamalı ve seyreltilmiş şekilde açılacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler ve velileri, hangi sınıfların okula başlayacağını araştırmaya başladılar. Peki, hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 MEB okulların aşamalı açılma takvimi açıklandı mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 MEB okulların aşamalı açılma takvimi açıklandı mı?

HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?

Bakan Selçuk, hangi sınıfların aşamalı şekilde yüz yüze eğitime geçeceğine yönelik soru üzerine, Bilim Kurulunun 21 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitimin başlaması konusunda tavsiyesi olduğunu belirtti.

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Son dakika: Hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 MEB okulların aşamalı açılma takvimi açıklandı mı?

Selçuk, "Hangi yaş gruplarında öncelikli olarak başlayacağı hususunu da yine bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceğiz. Zamanı geldiğinde bunu muhakkak suretle ayrıntılarıyla paylaşacağız." ifadesini kullandı.

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Son dakika: Hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 MEB okulların aşamalı açılma takvimi açıklandı mı?

Gelecek yıl sınava girecek öğrenciler için bir planlama yapılıp yapılmadığı sorusuna karşılık Ziya Selçuk, "Tabii ki. Bu sınava giren öğrencilerimizle ilgili olarak müfredat içeriği ve onlara yönelik olarak yapılacak destek çalışmaları konusunda planlamalar yapılıyor." dedi.

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Son dakika: Hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 MEB okulların aşamalı açılma takvimi açıklandı mı?

Selçuk, aşamalı ve seyreltilmiş eğitime yönelik bir başka soru üzerine, "Aşamalı ve seyreltilmiş derken, aslında belli sınıf düzeylerinin öncelikli olarak açılmasından ve derslerin ve konuların seyreltilmesi, yani tam olarak içeriğin tümüyle yüz yüze aynı saat ve süre içerisinde değil de belirli konuların belirli noktalarının özellikle ve öncelikle işlenmesini kastediyoruz. Peki seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık nasıl giderilecek? Elbette uzaktan eğitimle, canlı dersler vasıtasıyla ve EBA televizyonları vasıtasıyla giderilecek." yanıtını verdi.