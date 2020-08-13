13 Ağustos koronavirüs tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

Son dakika... 13 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de Kovid-19'da 67 bin 237 ile en yüksek günlük test sayısına ulaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısında 15 artış olduğunu açıkladıktan sonra, tedbirlere uyulması gerektiği yönünde yaptığı uyarılarını bir kez daha hatırlattı. Bayramdan sonra görülen günlük vaka sayısındaki artışın ardından bıgünkü tablonun durumu merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından son durum açıklandı. Peki, 13 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? İşte cevaplar...