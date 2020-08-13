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13 Ağustos koronavirüs tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsü nedeniyle kaç kişi öldü? Çin'den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor. Türkiye'de salgına karşı tedbirler alınırken, bayramdan sonra günlük vaka sayısında artış görülmüştü. Türkiye'de 67 bin 237 ile en yüksek günlük test sayısına ulaşılırken, toplam hasta sayısı 245 bine yaklaştı. Peki, 13 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 13.08.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 10:44
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