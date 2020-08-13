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13 Ağustos koronavirüs tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsü nedeniyle kaç kişi öldü? Çin'den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor. Türkiye'de salgına karşı tedbirler alınırken, bayramdan sonra günlük vaka sayısında artış görülmüştü. Türkiye'de 67 bin 237 ile en yüksek günlük test sayısına ulaşılırken, toplam hasta sayısı 245 bine yaklaştı. Peki, 13 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.08.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 10:44
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13 Ağustos koronavirüs tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

Son dakika... 13 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de Kovid-19'da 67 bin 237 ile en yüksek günlük test sayısına ulaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısında 15 artış olduğunu açıkladıktan sonra, tedbirlere uyulması gerektiği yönünde yaptığı uyarılarını bir kez daha hatırlattı. Bayramdan sonra görülen günlük vaka sayısındaki artışın ardından bıgünkü tablonun durumu merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından son durum açıklandı. Peki, 13 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? İşte cevaplar...

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13 Ağustos koronavirüs tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

TÜRKİYE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye'de 12 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 244.392 oldu. Koronavirüs nedeniyle 5.891 kişi hayatını kaybetti. Toplam ağır hasta sayısı 632, hastalarda zatürre oranı %8,2 olarak açıklanırken, 227.089 hastanın iyileştiği bildirildi.

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13 Ağustos koronavirüs tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, yüzde 20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, yüzde 35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip."

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13 Ağustos koronavirüs tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

Türkiye ile Rusya arasında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla bugün Muğla'ya 178, Antalya'ya 519 Rus turist geldi.

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13 Ağustos koronavirüs tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

"Turizmde yaşanan sıkıntıları çözmek için tüm imkanlarımızla gayret gösteriyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yeni açılan şirket sayısı 30 bin 842 iken geçen yıl bu rakamın 85 bin 263'ü bulduğunu ifade etti.