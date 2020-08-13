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ÖTV indirimi yeniden gündemde! Sıfır ve ikici el araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? 2020'de ÖTV indirimi var mı?

Son dakika... ÖTV indirimi gelecek mi? 2020'de ÖTV indirimi uygulanacak mı? Koronavirüs salgını sonrası ikinci el araba fiyatlarında sert yükseliş görüldü. İkinci el piyasasının sıfır araç fiyatlarını geçmesinin ardından vatandaşlar, ÖTV indirimi uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladılar. Konu ile ilgili uzmanlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, sıfır ve ikici el araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? 2020'de ÖTV indirimi var mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.08.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 12:59
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ÖTV indirimi yeniden gündemde! Sıfır ve ikici el araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? 2020'de ÖTV indirimi var mı?

Son dakika... ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır ya da ikinci el araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, piyasalardaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Koronavirüs salgını sonrası ikinci el araba fiyatlarında görülen yükselişin ardından fiyatların ne zaman düşeceği merak ediliyordu. Öte yandan ÖTV indirimi ile ilgili bazı sorular yeniden gündeme geldi. Peki, sıfır ve ikici el araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? 2020'de ÖTV indirimi var mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖTV indirimi yeniden gündemde! Sıfır ve ikici el araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? 2020'de ÖTV indirimi var mı?

2020'DE ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir ÖVT indirimi planlaması bulunmuyor.

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ÖTV indirimi yeniden gündemde! Sıfır ve ikici el araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? 2020'de ÖTV indirimi var mı?

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu ÖTV indirimi hakkında açıklama yaptı.

Şahsuvaroğlu, "Son dönemde birçok mecradan bize ÖTV indirimi olacak ÖTV indirimi geliyor diye bir enformasyon ulaşıyor. Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz Yetkili Satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki 'ÖTV indirimi' beklemiyoruz." dedi.

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ÖTV indirimi yeniden gündemde! Sıfır ve ikici el araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? 2020'de ÖTV indirimi var mı?

SIFIR ARAÇLAR NE ZAMAN GELECEK?

Sıfır araçların 2020 Eylül ve Ekim ayı gibi gelmesi tahmin ediliyor.

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ÖTV indirimi yeniden gündemde! Sıfır ve ikici el araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? 2020'de ÖTV indirimi var mı?

DÜZENLEME GELİYOR

Getirilecek düzenleme ile ikinci el araç satış yetki belgesi olmadan yapılamayacak. İkinci el araç satışı yetki belgesi zorunluluğu ile araç satışı yapılan yerler, ödeme yöntemleri ve satış şartları konusunda da düzenleme getirilecek.