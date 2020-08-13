ANA SAYFA
ÖTV indirimi yeniden gündemde! Sıfır ve ikici el araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? 2020'de ÖTV indirimi var mı?
Son dakika... ÖTV indirimi gelecek mi? 2020'de ÖTV indirimi uygulanacak mı? Koronavirüs salgını sonrası ikinci el araba fiyatlarında sert yükseliş görüldü. İkinci el piyasasının sıfır araç fiyatlarını geçmesinin ardından vatandaşlar, ÖTV indirimi uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladılar. Konu ile ilgili uzmanlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, sıfır ve ikici el araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? 2020'de ÖTV indirimi var mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.08.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 12:59
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13