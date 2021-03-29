Hangi illere yasaklar gelecek? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük vaka sayısında yaşanan artış sonrasında kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Gözler Kabine toplantısında çıkacak kararlara çevrildi. Risk haritasında kırmızı renkte illerin artması sonrasında bölgesel olarak kısıtlamaların gelebileceği gündemde yer alıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar hangi illerde yasakların geleceğini merak ediyor. İşte, hangi illere yasaklar gelecek? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi...