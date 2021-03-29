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29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Hangi illere yasaklar gelecek? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi... Son dakika: Hangi illere yasaklar gelecek? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi...
Hangi illere yasaklar gelecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük vaka sayılarında yaşanan yükseliş sonrasında gözler Kabine toplantısına çevrildi. Normalleşme adımları sonrası bazı illerin risk haritasında renkleri kırmızıya döndü. Hal böyle olunca yasakların yeniden geri gelmesi gündeme geliyor. Risk grubunda yer alan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için alınacak kararlarda merak ediliyor. İşte, hangi illere yasaklar gelecek? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi...
Giriş Tarihi: 29.03.2021 16:59
Hangi illere yasaklar gelecek? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük vaka sayısında yaşanan artış sonrasında kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Gözler Kabine toplantısında çıkacak kararlara çevrildi. Risk haritasında kırmızı renkte illerin artması sonrasında bölgesel olarak kısıtlamaların gelebileceği gündemde yer alıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar hangi illerde yasakların geleceğini merak ediyor. İşte, hangi illere yasaklar gelecek? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?
Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelip gelmeyeceği bugünkü Kabine toplantısı sonrası belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek kararları paylaşacak.
Açıklama geldiği anda detaylar ahaber.com.tr'de yer alacak.
İçişleri Bakanlığı en son yaptığı duyuruda tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ülke genelinde devam ettiği belirtilerek, "Hafta sonlarında; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00de bitecek şekilde uygulanacaktır" diye belirtti.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ
Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi.