Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bugün belli olacak! Kafe ve lokantalar yeniden kapanacak mı? Spor salonları, kuaförler, berberler, çay bahçesi... Bugün belli olacak! Kafe ve lokantalar yeniden kapanacak mı? Spor salonları, kuaförler, berberler, çay bahçesi... Kafe ve lokantalar yeniden kapanacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı 29 Mart'ta yani bugün gerçekleştirilecek. Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda en çok dikkat çeken konular arasında kafe ve lokantalar yer aldı. Normalleşme süreci ile yeniden hizmete vermeye başlayan kafe ve lokantaların kapanıp kapanmayacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, kafe ve lokantalar yeniden kapanacak mı? Spor salonları, kuaförler, berberler, çay bahçesi kapanıyor mu? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 29.03.2021 17:17 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 17:17
Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele titizlikle yürütülüyor. Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası gözler Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Normalleşme ile kafe, lokanta, çay bahçesi gibi işletmeler yeniden hizmet vermeye başlamıştı. Şimdi ise bu mekanların yeniden kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Peki, kafe ve lokantalar yeniden kapanacak mı? Spor salonları, kuaförler, berberler, çay bahçesi kapanıyor mu? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFE VE LOKANTALAR YENİDEN KAPANACAK MI?
Kafe, lokanta, restoran, çay bahçesi, spor salonları, kuaför ve berberlerin yeniden kapanıp kapanmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında söz konusu kısıtlamalar hakkında detayların belli olması bekleniyor.
KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Bilim Kurulu'nun 25 Mart'ta yaptığı toplantının çıktılarının masaya yatırılacağı toplantıda, günlük 30 bin sınırına dayanan vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken adımlar değerlendirilecek; Türkiye'nin aşı tedarikinde geldiği son nokta, yerli aşı çalışmaları, tam normalleşmeye geçiş takvimi gibi başlıklar ele alınacak.
RAMAZAN KISITLAMALARI NASIL OLACAK?
Ramazan ayında hangi kısıtlamaların uygulanacağı, nasıl bir önlem alınacağı konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Bu konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
Geçtiğimiz sene Ramazan ayında, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde camilere ilişkin alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında Müslümanlar, teravih namazı, mukabele ve itikaf gibi ibadetlerini evlerinde ifa etti.
RAMAZAN'DA TAM KAPANMA OLACAK MI?
Ramazan ayında tam kapanma olacağına yönelik iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Söz konusu kısıtlamalar gözler pazartesi günü gerçekleştirecek kabine toplantısına çevrildi. Kabine toplantısının ardından Ramazan ayında alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi bekleniyor.