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13 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi! 14-15 Kasım... Son dakika: Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi! 14-15 Kasım...
65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi! vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Kasım ayının başlarından itibaren günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Son günlerde 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yönelik açıklamalar gelirken, sokakta sigara içme kısıtlama genelgesi yayınlandı. Virüsün bulaşmasında riskli gruplar olan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için hangi şehirlerde kısıtlama olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi! 14-15 Kasım...
Giriş Tarihi: 13.11.2020 18:00 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 18:07
Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni kısıtlamalar hakkında kararların alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine yeni kararlar gönderiliyor. Son dakika kısıtlama kararları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi! 14-15 Kasım...
GALERİ DEVAM EDİYOR HANGİ İLLERDE KISITLAMA VAR? İstanbul'da 65 yaş ve üstü yurttaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İstanbul'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza 10.00-16.00 saatleri dışındaki saatler için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verilmiştir. Buna göre başkentte 65 yaş ve üstü saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilecekler. Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.
Bartın'da korana virüs (Covid¬19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan yeni tedbir kararları duyuruldu.
İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamalar İzmir'de Covid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkması ve sokakta sigara içmek yasaklandı. Kütahya'da son dakika koronavirüs kararı! İl genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Devletimiz tüm kurumlarıyla bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir aldığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda 6 Kasım 2020 itibarıyla ilimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 11.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının yasaklanmasına, kısıtlama saatlerinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızca vefa sosyal destek ekiplerine bildirilen ihtiyaçlarının ilgili kurumlarca karşılanmasına karar verilmiştir."