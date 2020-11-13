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13 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Patlıcan tohumu ekti hayatının şokunu yaşadı! Görenlerin ağzı açık kaldı... Patlıcan tohumu ekti hayatının şokunu yaşadı! Görenlerin ağzı açık kaldı...
Son dakika haberi... Ordu'nun Ünye ilçesinde çiftçilik yapan bir vatandaş beklenmedik bir şok yaşadı. Patlıcan tohumu eken İsa Kuşçu, sebzeler büyüyünce hayatının şokunu yaşadı. 40 yıllık çiftçilik hayatı boyunca ilk kez böyle bir durumla karşılaşan Kuşçu, "Artık sebzelerin genetiğinin bozulduğunu ve organik sebze meyve kalmadı" dedi.
Giriş Tarihi: 13.11.2020 18:30 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 18:45
Ordu'nun Ünye ilçesinde geçimini sağlamak amacıyla 40 yıldır çiftçilik yapan İsa Kuşçu, patlıcan tohumu ektiği tarlasında büyük şok yaşadı. Kuşçu, Mayıs ayı içerisinde patlıcan yetiştirmek için tohum aldı. Ancak ürün gözle görünür bir hal aldığında ise beklenmedik bir şey oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tohumları tarlasına eken Kuşcu, patlıcan çiçeklerinin diğerlerine göre daha fazla olduğunu fark edince şaşırdı.
Patlıcanları büyümeye başlayınca kontrol eden İsa Kuşcu, ektiği tohumlardan filizlenen dalların üzerinde hem patlıcan, hem de domatese benzeyen bir ürün yetiştiğini fark etti.
Ceviz büyüklüğündeki, yaprakları da patlıcana benzeyen domateslerin tadının acı olduğunu ifade eden Kuşcu, patlıcanların tadının ise normal olduğunu belirtirken, hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.
"DALIN BİR TARAFINDA DOMATES, DİĞER TARAFTA PATLICAN"
Ünye ilçesi Saraycık Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıldır tarımla uğraşan İsa Kuşcu,
"Mayıs ayı içerisinde patlıcan fidesi aldım, aşılı patlıcan diye satılıyordu. Patlıcandan domates oldu. Ben de hayret ettim, değişik çiçekler açtı ve diğer patlıcanlara göre çiçeği daha çoktu. Büyüyünce bir baktım bir tarafta patlıcan diğer tarafta ise domates vardı. Şekli, kokusu, içerisindeki çekirdeği de domates ama tadı çok acı. Bunu ilk defa görenler çok şaşırdı. Yaklaşık 40 yıldır kendi ihtiyacımız için köyümüzde sebze dikiyoruz. Böyle bir şeye hiç rastlamadım, ilk defa oldu" dedi.