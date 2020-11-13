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13 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM resmen açıkladı! KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli mi? ÖSYM resmen açıkladı! KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli mi?
KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Devlet memuru olmak isteyen adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan gerekli puanı almaları gerekiyor. 25 Ekim'de binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen KPSS 2020 önlisans sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM'den sonuçlar için beklenen açıklama geldi. İşte, KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli mi?
Giriş Tarihi: 13.11.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 16:59
KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren binlerce aday devlet memuru olmak için ter döküyor. 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilen KPSS 2020 önlisans sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Soru ve cevap anahtarlarının yeyınlanmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte, KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli mi?
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım'da erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
DEĞERLENDİRME
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.