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22 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri 2020 Polis alımı başvuruları ne zaman? 27. dönem POMEM alımları başladı mı? Polislik KPSS taban puanı kaç? 2020 Polis alımı başvuruları ne zaman? 27. dönem POMEM alımları başladı mı? Polislik KPSS taban puanı kaç?
2020 Polis alımı başvuruları ne zaman? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Binlerce polislik adayının merakla beklediği POMEM 27. dönem başvuruları için geri sayım sürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak alımlar için lisans ve önlisans düzeyinde alımlar gerçekleştirecek. Geçtiğimiz dönemde 5 bin 600 lisans ve 400 ön lisans mezunu Polis Akademisi Başkanlığı tarafından göreve alınmıştı. İşte, 27. dönem POMEM alımları başladı mı? Polislik KPSS taban puanı kaç?
Giriş Tarihi: 22.10.2020 18:55 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 19:01
27. dönem POMEM alımları başladı mı? Polislik KPSS taban puanı kaç? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından polislik alımları için gelecek son dakika duyurusu yakından takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı bünyesinden görev alacak polis adayları için lisans ve ön lisans mezunu olması şartı aranıyor. KPSS lisans puanı P3 puan türünden 60, önlisans mezunları için 93 puan türünden 65 taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) şartını taşımak önemli olacak. İşte, 2020 Polis alımı başvuruları ne zaman? 27. dönem POMEM alımları başladı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? 27. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilecek olan 27. Dönem POMEM polis alımı süreci için araştırmalar son günlerde hız kazanmıştı. Geçtiğimiz sene başvurular 14 Ekim tarihi itibarıyla alınmaya başlanmıştı. Bugün KPSS sonuçlarının da açıklanmasıyla beraber adaylar başvuru şartları gibi tüm detayları araştırmaya başladı.
POLİS ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? 2020
Polis Akademisi'nin 2020 polis alımı başvuru tarihleriyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
POMEM ŞARTLARI NELERDİR?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) 5 inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak,
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak,