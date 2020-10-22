2020 Polis alımı başvuruları ne zaman? 27. dönem POMEM alımları başladı mı? Polislik KPSS taban puanı kaç?

27. dönem POMEM alımları başladı mı? Polislik KPSS taban puanı kaç? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından polislik alımları için gelecek son dakika duyurusu yakından takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı bünyesinden görev alacak polis adayları için lisans ve ön lisans mezunu olması şartı aranıyor. KPSS lisans puanı P3 puan türünden 60, önlisans mezunları için 93 puan türünden 65 taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) şartını taşımak önemli olacak. İşte, 2020 Polis alımı başvuruları ne zaman? 27. dönem POMEM alımları başladı mı?