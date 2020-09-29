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Son dakika: Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Koronavirüs salgını nedeniyle önlemler alınmaya devam ediyor. Son günlerde artan vaka sayıları yeniden düşüş ivmesine geçiyor. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Vakalarda yaşanan artış sonrasında bazı illerde kısıtlama geliyor. İşte, Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 29.09.2020 21:32 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 21:40
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