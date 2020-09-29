AÖF diploma ne zaman verilecek? AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? Mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF yaz okulu sınavlarının bitmesinin ardından, öğrenciler diplomaların verileceği tarihi merak ediliyor. 2019-2020 dönemine ilişkin AÖF diploma ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte, AÖF diploma ne zaman verilecek? AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? Mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim? Merak edilen detaylar haberimizde...