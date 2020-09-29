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Haberler Galeri Son dakika: AÖF diploma ne zaman verilecek? AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? Mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim?

Son dakika: AÖF diploma ne zaman verilecek? AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? Mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim?

AÖF diploma ne zaman verilecek? AÖF yaz okulu sonuçlarının açıklanmasının üzerinden uzun süre geçmesi nedeniyle diplomaların ne zaman verileceği merak ediliyor. AÖF diploma sorgulama işlemi Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. İşte, AÖF diploma ne zaman verilecek? AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? Mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 29.09.2020 22:09 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 22:31
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Son dakika: AÖF diploma ne zaman verilecek? AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? Mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim?
Son dakika: AÖF diploma ne zaman verilecek? AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? Mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim?

AÖF diploma ne zaman verilecek? AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? Mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF yaz okulu sınavlarının bitmesinin ardından, öğrenciler diplomaların verileceği tarihi merak ediliyor. 2019-2020 dönemine ilişkin AÖF diploma ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte, AÖF diploma ne zaman verilecek? AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? Mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: AÖF diploma ne zaman verilecek? AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? Mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim?
Son dakika: AÖF diploma ne zaman verilecek? AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? Mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim?

AÖF DİPLOMA NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF diploma sorgulama işlemleri, AÖF'ün https://www.anadolu.edu.tr/diploma-dogrula internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. T.C. Kimlik numarası ve diploma numarası girilerek diploma doğrulama işlemi yapılabilecek.

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Son dakika: AÖF diploma ne zaman verilecek? AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? Mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim?
Son dakika: AÖF diploma ne zaman verilecek? AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? Mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim?

AÖF DİPLOMA NE ZAMAN VERİLECEK?

2019-2020 AÖF diplomaları konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçmiş yıllarla ilgili mezuniyet sürecine dair detayları açıklayan Anadolu Üniversitesi diplomalarla ilgili şu ifadelere yer vermişti;

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Son dakika: AÖF diploma ne zaman verilecek? AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? Mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim?
Son dakika: AÖF diploma ne zaman verilecek? AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? Mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim?

"Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler.

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Son dakika: AÖF diploma ne zaman verilecek? AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? Mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim?
Son dakika: AÖF diploma ne zaman verilecek? AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? Mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim?

Mezunlarımız bağlı oldukları AÖF bürosuna özel kimlik ve öğrenci kimlik/tanıtım kartlarıyla kendileri veya yasal vekilleri başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler. Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez. Diplomalar öğrencinin adresine veya istediği resmî kurumlara posta veya kargo ile gönderilmez. AÖF büroları arasında diploma gönderme işlemi yapılmaz.

Mezunlarımıza diploma haricinde geçici mezuniyet belgesi, öğrenim belgesi, yazı gibi mezuniyeti belirten belge verilmemektedir.