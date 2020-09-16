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Son dakika: Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
Son dakika... Sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Yeni tip koronavirüs salgının Türkiye'de görüldüğü ilk günden bu yana yurt genelinde çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Bazı illerde uygulanan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı kısıtlamalar birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından kaldırılmıştı. Vakalarda görülen artış nedeniyle il bazında yeni kısıtlamalar getirilmeye başlandı. Peki, hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 16.09.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 13:36
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