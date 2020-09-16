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O illerde yaşayanlar dikkat! Koronavirüs haritasında korkutan görüntü
Vuhan'da ortaya çıkan ve dünyayı büyük bir hızla etkisi altına alan koronavirüs ile mücadelede devam ediyor. Peki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 15 gün önce açıkladığı artış yaşanan iller arasında son durum nasıl? İşte Hayat Eve Sığar uygulamasına yansıyan 15 günlük yoğunluk haritası...
Giriş Tarihi: 16.09.2020 14:29Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 14:38