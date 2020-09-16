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O illerde yaşayanlar dikkat! Koronavirüs haritasında korkutan görüntü

Vuhan'da ortaya çıkan ve dünyayı büyük bir hızla etkisi altına alan koronavirüs ile mücadelede devam ediyor. Peki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 15 gün önce açıkladığı artış yaşanan iller arasında son durum nasıl? İşte Hayat Eve Sığar uygulamasına yansıyan 15 günlük yoğunluk haritası...

Giriş Tarihi: 16.09.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 14:38
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O illerde yaşayanlar dikkat! Koronavirüs haritasında korkutan görüntü

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

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O illerde yaşayanlar dikkat! Koronavirüs haritasında korkutan görüntü

Güncel verilere göre, 15 Eylül'de 110 bin 412 test yapıldı, 1742 kişide Kovid-19 tespit edildi. Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 67 kişi yaşamını yitirdi.

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O illerde yaşayanlar dikkat! Koronavirüs haritasında korkutan görüntü

Son 24 saatte 67 hasta vefat etti, 1202 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 261 bin 260'a çıktı.

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O illerde yaşayanlar dikkat! Koronavirüs haritasında korkutan görüntü

Toplam test sayısı 8 milyon 742 bin 535, vaka sayısı 294 bin 620, vefat sayısı 7 bin 186 olarak kayıtlara geçti. Aktif hasta 26 bin 174, ağır hasta sayısı 1327, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1 oldu.

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O illerde yaşayanlar dikkat! Koronavirüs haritasında korkutan görüntü

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı, kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede güç birliği yaparsak virüsü yenebiliriz." ifadesini kullandı.