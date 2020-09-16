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MEB açıklamıştı! Kırtasiye parası yattı mı? 2020-2021 eğitim öğretime hazırlık ödeneği ne kadar?
Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Kırtasiye parası olarak bilinen eğitim öğretim ödeneğinin hangi tarihlerde yatırılacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kırtasiye parası ile ilgili müjdeli haber geçtiğimiz gün duyurulmuştu. Kırtasiye parası ile hazırlıklarını tamamlayacak olan öğretmenler ve idareciler son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, kırtasiye parası yattı mı? 2020-2021 eğitim öğretim ödeneği ne kadar? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 16.09.2020 12:40 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 12:49
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