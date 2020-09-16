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Haberler Galeri MEB açıklamıştı! Kırtasiye parası yattı mı? 2020-2021 eğitim öğretime hazırlık ödeneği ne kadar?

MEB açıklamıştı! Kırtasiye parası yattı mı? 2020-2021 eğitim öğretime hazırlık ödeneği ne kadar?

Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Kırtasiye parası olarak bilinen eğitim öğretim ödeneğinin hangi tarihlerde yatırılacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kırtasiye parası ile ilgili müjdeli haber geçtiğimiz gün duyurulmuştu. Kırtasiye parası ile hazırlıklarını tamamlayacak olan öğretmenler ve idareciler son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, kırtasiye parası yattı mı? 2020-2021 eğitim öğretim ödeneği ne kadar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.09.2020 12:40 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 12:49
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MEB açıklamıştı! Kırtasiye parası yattı mı? 2020-2021 eğitim öğretime hazırlık ödeneği ne kadar?

2020-2021 yılına ilişkin kırtasiye parasının ne zaman yatacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde tüm il milli eğitim müdürlüklerinde resmi yazı gönderildi. Böylelikle, eğitim öğretim ödeneğinin hangi tarihte yatırılacağı belli oldu. Yeni döneme sayılı günler kala konu ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, kırtasiye parası yattı mı? 2020-2021 eğitim öğretime hazırlık ödeneği ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB açıklamıştı! Kırtasiye parası yattı mı? 2020-2021 eğitim öğretime hazırlık ödeneği ne kadar?

EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğine ilişkin olarak, tüm il milli eğitim müdürlüklerine resmi yazı gönderdi.

Buna göre, öğretim yılına hazırlık ödeneği, 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren ödenmeye başlandı. Öğretmenler hesaplarını kontrol ederek kırtasiye parasının yatıp yatmadığını öğrenebilecekler.

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MEB açıklamıştı! Kırtasiye parası yattı mı? 2020-2021 eğitim öğretime hazırlık ödeneği ne kadar?

EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için %2,5 zam yapılmıştır.

Kararda açıklanan ilgili madde: Öğretim yılına hazırlık ödeneği Madde 11- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılma hazırlık ödeneği; 2020 yılında 1.210 TL, 2021 yılında 1.250 TL olarak ödenir.

(2020 yılında öğretim yılına hazırlık ödeneği 1210 TL olarak ödenecek)

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MEB açıklamıştı! Kırtasiye parası yattı mı? 2020-2021 eğitim öğretime hazırlık ödeneği ne kadar?

21 EYLÜL'DE OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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MEB açıklamıştı! Kırtasiye parası yattı mı? 2020-2021 eğitim öğretime hazırlık ödeneği ne kadar?

Bakan Selçuk açıklamasının devamında, "İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz." dedi.

Üç haftalık değerlendirme süreci 12 Ekim'e denk geldiği için tüm sınıfların bu tarihte eğitime başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Liseler başta olmak üzere tüm sınıfların hangi tarihte başlayacağı belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.