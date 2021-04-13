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Haberler Galeri Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri nedir? İşte yeni saatler...

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri nedir? İşte yeni saatler...

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan, toplantı sonrasında canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Sokağa çıkma yasak saatlerinde değişiklik yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyor. İşte, sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri nedir? İşte yeni saatler...

Giriş Tarihi: 13.04.2021 18:49 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 18:52
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Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri nedir? İşte yeni saatler...

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş Kabine toplantısı sonrasında çıkacak kararları merak ediliyor. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında alınan kararlar belli oldu. Sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri nedir? İşte yeni saatler...

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Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri nedir? İşte yeni saatler...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürerken hafta içi saatleri 19:00-05:00 olarak güncellendi.

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Ramazan ayını özellikle tedbirler konusunda çok önemli görmeliyiz. Bilim Kurulu, kapsayıcı şekilde alternatifli bir hazırlık yaptı. Kabineye önerilerimizi sunacağız. Yakın temasla, mutantın varyantın %85'e çıktığı bu dönemde, yeni bir pik dönemi yaşıyoruz, o nedenle yakın temasın son derece önemli olduğunu, o yüzden vatandaşlarımızın son derece dikkat etmesi gerektiğini önemle rica ediyorum.

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Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri nedir? İşte yeni saatler...

BİLİM KURULU TAM KAPANMAYLA İLGİLİ BİR ÖNERİSİ OLDU MU?

Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti; Ramazan'da dinlenerek tedbirlere uymayı söylemişti. Bilim Kurulumuz da bu yaklaşımda bulundu. Ben de yarın Kabine de bunları dile getirmiş olacağım. Sizlerin söylediği farklı olabilir ama toplumun psikolojik ekonomik yapısı da var. Bunların hepsi gözetilerek karar alınmış olur.

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Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri nedir? İşte yeni saatler...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, bugün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, 81 ilin valiliğine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi.

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Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri nedir? İşte yeni saatler...

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri aralığında vatandaşlar evlerinde kalıyorlar. 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabiliyor.