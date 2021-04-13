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Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri nedir? İşte yeni saatler...
Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan, toplantı sonrasında canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Sokağa çıkma yasak saatlerinde değişiklik yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyor. İşte, sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri nedir? İşte yeni saatler...
Giriş Tarihi: 13.04.2021 18:49 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 18:52
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