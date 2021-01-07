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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Hangi illerde yasaklar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Genelge... Son dakika: Hangi illerde yasaklar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Genelge...
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Koronavisü salgınının etkisini göstermesinin ardından risk grubunda yer alan 65 yaş üstü ve bulaşma hızı daha fazla taşıyan 20 yaş altı için ekstra tedbirler alındı. Vatandaşlar Bilim Kurulu ve Kabine toplantısından çıkacak kararları dört gözle bekliyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan azalma sonrasında yeninden normalleşme dönemine dönüş takvimi merak ediliyor. İşte, hangi illerde yasaklar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Genelge...
Giriş Tarihi: 07.01.2021 16:48
Hangi illerde yasaklar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hemen hemen her hafta toplanan Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarından yasaklar hakkında çıkacak kararlar merak ediliyor. Son dönemde alınan tedbirler neticesinde günlük vaka sayısında yaşanan düşüş sonrasında normalleşme umutları arttı. Hal böyle olunca, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceği sorgulanmaya başlandı. İşte, hangi illerde yasaklar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Genelge...
GALERİ DEVAM EDİYOR 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKIYOR?
Sağlık Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı için alınan yeni karar bulunmamaktadır. Yasaklar en son genelgeye göre devam etmektedir. Yeni kararlar açıklandığı takdirde ahaber.com.tr'de yer alacak.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AYRINTILARI ŞÖYLE;
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;.