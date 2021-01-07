Son dakika: Hangi illerde yasaklar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Genelge...

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Koronavisü salgınının etkisini göstermesinin ardından risk grubunda yer alan 65 yaş üstü ve bulaşma hızı daha fazla taşıyan 20 yaş altı için ekstra tedbirler alındı. Vatandaşlar Bilim Kurulu ve Kabine toplantısından çıkacak kararları dört gözle bekliyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan azalma sonrasında yeninden normalleşme dönemine dönüş takvimi merak ediliyor. İşte, hangi illerde yasaklar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Genelge...