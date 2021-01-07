ŞOK'ta hafta sonu fırsatları! ŞOK 8-12 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu: Köşe koltuk takımı, çalışma sandalyesi...

ŞOK hafta sonu kampanyaları belli oldu. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma günü başlayacak indirimli ürünler listesini sizler için sayfamızda derledik. Bu hafta birbirinden muhteşem ürünler ön plana çıkıyor. Köşe koltuk takımı, çalışma santalyesi, metal çalışma masası, metal kitaplık gibi birçok ürün müşterilerin beğenisine sunuldu. İşte ŞOK 8 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 07.01.2021 17:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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