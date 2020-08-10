Son dakika... Halkbank personel alımı sınav sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Halkbank bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere 6 farklı alanda gerçekleştirilecek personel alımına ilişkin sınav 8 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Başvurularını gerçekleştirip sınava katılan binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 Halk Bankası personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...