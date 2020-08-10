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Son dakika: Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 Halk Bankası personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika... Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? Halkbank tarafından 2020 yılına ilişkin personel alımı süreci sona eriyor. 6 farklı alanda yapılacak personel alımının sınavı 8 Ağustos'ta tamamlandı. Anadolu Üniversitesi aracılığıyla gerçekleştirilen Halbank personel alımına ilişkin son gelişmeleri yazımızdan takip edebilirsiniz. Peki, Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 Halk Bankası personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 10.08.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 15:56
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