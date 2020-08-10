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Haberler Galeri Son dakika: Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 Halk Bankası personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika: Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 Halk Bankası personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? Halkbank tarafından 2020 yılına ilişkin personel alımı süreci sona eriyor. 6 farklı alanda yapılacak personel alımının sınavı 8 Ağustos'ta tamamlandı. Anadolu Üniversitesi aracılığıyla gerçekleştirilen Halbank personel alımına ilişkin son gelişmeleri yazımızdan takip edebilirsiniz. Peki, Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 Halk Bankası personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.08.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 15:56
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Son dakika: Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 Halk Bankası personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... Halkbank personel alımı sınav sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Halkbank bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere 6 farklı alanda gerçekleştirilecek personel alımına ilişkin sınav 8 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Başvurularını gerçekleştirip sınava katılan binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 Halk Bankası personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 Halk Bankası personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

HALKBANK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Ağustos'ta gerçekleştirilen Halkbank personel alımı sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler." denildi.

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Son dakika: Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 Halk Bankası personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Alımlar Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı. Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı ve Banko Hizmetleri Asistanı(Servis Asistanı) kadrolarına yapılacak.

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Son dakika: Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 Halk Bankası personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALIMLAR HANGİ İLLERE YAPILACAK?

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat.

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Son dakika: Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 Halk Bankası personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

HALKBANK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,