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İl dışı atama sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? MEB il dışı atamalar için geri sayım başladı! Öğretmenler il dışı atama takvimi...
İl dışı atama sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, belirli şartları yerine getirmesi halinde öğretmenlere il dışı tayin imkanı veriyor. Kısa süre önce tercihlerini yapmaya başlayan öğretmenler, artık sonuçların açıklanacağı tarihe kitlenmiş durumda. Öğretmenler MEB takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, İl dışı atama sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? Öğretmenler il dışı atama takvimi...
Giriş Tarihi: 10.08.2020 16:08 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 16:15
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