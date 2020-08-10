İl dışı atama sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? Öğretmenler il dışı atama takvimi belli oldu mu? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmenlerin il dışı tercihleri için son başvuru tarihi 10 Ağustos olarak açıklanmıştı. Öğretmenler, il dışı tayin tercihlerini http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden yapabilecek. Peki, İl dışı atama sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? Öğretmenler il dışı atama takvimi...