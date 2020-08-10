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Haberler Galeri İl dışı atama sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? MEB il dışı atamalar için geri sayım başladı! Öğretmenler il dışı atama takvimi...

İl dışı atama sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? MEB il dışı atamalar için geri sayım başladı! Öğretmenler il dışı atama takvimi...

İl dışı atama sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, belirli şartları yerine getirmesi halinde öğretmenlere il dışı tayin imkanı veriyor. Kısa süre önce tercihlerini yapmaya başlayan öğretmenler, artık sonuçların açıklanacağı tarihe kitlenmiş durumda. Öğretmenler MEB takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, İl dışı atama sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? Öğretmenler il dışı atama takvimi...

Giriş Tarihi: 10.08.2020 16:08 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 16:15
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İl dışı atama sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? MEB il dışı atamalar için geri sayım başladı! Öğretmenler il dışı atama takvimi...

İl dışı atama sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? Öğretmenler il dışı atama takvimi belli oldu mu? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmenlerin il dışı tercihleri için son başvuru tarihi 10 Ağustos olarak açıklanmıştı. Öğretmenler, il dışı tayin tercihlerini http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden yapabilecek. Peki, İl dışı atama sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? Öğretmenler il dışı atama takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İl dışı atama sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? MEB il dışı atamalar için geri sayım başladı! Öğretmenler il dışı atama takvimi...

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

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İl dışı atama sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? MEB il dışı atamalar için geri sayım başladı! Öğretmenler il dışı atama takvimi...

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

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İl dışı atama sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? MEB il dışı atamalar için geri sayım başladı! Öğretmenler il dışı atama takvimi...

İL DIŞI ATAMA KONTENJANLARI AÇIKLANDI!

2020 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme kontenjanları yayınlandı.

İLLER ARASI KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU SAYFASI (MEB PERSONEL)

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU SAYFASI (MEBBİS)

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İl dışı atama sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? MEB il dışı atamalar için geri sayım başladı! Öğretmenler il dışı atama takvimi...

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvurular 10 Ağustos'ta sona eriyor. İl dışı atama sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak. 12 Ağustos tarihi itibarıyla da ilişik kesme işlemleri yapılabilecek.