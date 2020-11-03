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03 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika: Okullar tüm sınıflara ne zaman açılacak? 6,7,10 ve 11. sınıflar ne zaman okula gidecek? Kabine toplantısı son dakika: Okullar tüm sınıflara ne zaman açılacak? 6,7,10 ve 11. sınıflar ne zaman okula gidecek?
Okullar tüm sınıflara ne zaman açılacak? Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğam açıklamalarda bulundu. Milyonlarca öğrencinin okulların açılacağı tarih hakkında açıklamalar gündeme geldi. Kademeli olarak eğitime başlayan sınıfların dışında kalan 6,7,10 ve 11. sınıfların okula başlama tarihi araştırılıyor. Okullar tüm sınıflara ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, 6,7,10 ve 11. sınıflar ne zaman okula gidecek?
Giriş Tarihi: 03.11.2020 19:53 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 19:59
Okullar tüm sınıflara ne zaman açılacak? 6,7,10 ve 11. sınıflar ne zaman okula gidecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve velilerin beklediği açıklama için gözler Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan'ın söyleyeceklerine çevrildi. 6,7,10 ve 11. sınıflar ne zaman okula gidecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Öğrenciler yüz yüze eğitime başlamak için gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. İşte, Okullar tüm sınıflara ne zaman açılacak? 6,7,10 ve 11. sınıflar ne zaman okula gidecek?
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 6. 7. 10. 11. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA GİDECEK?
Yaşanan bu gelişme ile beraber, uzaktan eğitime devam eden 6. 7. 10. 11. sınıfların durumu veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. 6. 7. 10. 11. sınıfların okula gideceği tarih konusunda ise 23 Kasım iddiası bulunuyor.
Milli Eğitim Bakanlığı 6. 7. 10. ve 11. sınıflara da yüz yüze eğitime geçebilmesi adına kolları sıvadı. Tüm sınıfların yüz yüze eğitime geçişinin 23 Kasım'da olacağı yönünde planlamaların gerçekleştiği bilgisine ulaşılırken öte yandan yüz yüze eğitimin haftada 2 günden fazla olmayacağı konusu da konuşuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul 6 ve 7. sınıflarla lise 10 ve 11. sınıfların 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlamasını planlıyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Bizim okulların açılması konusunda bildiğimiz alınan kararlar sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir heyetin Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda yaptığı çalışmalara bağlı. Her zaman söylüyoruz bu dinamik bir süreç. Hem küresel anlamda dinamik hem ulusal anlamda dinamik bir süreç. Her gün yapılan testleri çalışmalar Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu çaba ve gayret bilim insanlarımızın, hekimlerimizin, hemşirelerimizin çabaları daha iyiye doğru gitsin diye gösteriliyor. Bu büyük bir çaba, biz de bu çabanın farkındayız. Dünyayı izliyoruz, Türkiye'yi izliyoruz. Her gün, her an izlemeye devam ediyoruz ve özel bir yazılımla her sınıfımızı gözlemleyebiliyoruz. Bu bağlamda bu dinamik gidişin sürecine bağlı olarak yeni kararlar, yeni yaklaşımlar, yeni tedbirler almakla ilgili elbette hazırız. Ne gerekiyorsa bütün bunları hayata geçirebilmek için arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz." dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusunda 2 Kasım Pazartesi itibarıyla ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacağı üçüncü aşamanın detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçişler devam ediyor.