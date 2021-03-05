Son dakika: Halı sahalar tamamen ne zaman açılacak? İstanbul'da halı sahalar açılacak mı? 21:00 detayı...

Halı sahalar tamamen ne zaman açılacak? İstanbul'da halı sahalar açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de illeri koronavirüs risk grubuna göre kırmızı, turuncu, sarı ve mavi liste olmak üzere dörde ayrıldı ve bu gruplara göre esnetilme yapıldı. İşte, halı sahalar tamamen ne zaman açılacak? İstanbul'da halı sahalar açılacak mı? 21:00 detayı...