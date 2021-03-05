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05 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Halı sahalar tamamen ne zaman açılacak? İstanbul'da halı sahalar açılacak mı? 21:00 detayı... Son dakika: Halı sahalar tamamen ne zaman açılacak? İstanbul'da halı sahalar açılacak mı? 21:00 detayı...
Halı sahalar tamamen ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1 Mart'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmeye geçileceğini duyurdu ve koronavirüs ile mücadelede esnetilmiş kararları açıkladı. Belirli saatler arasında açık olacak halı sahaların bütün illerde ne zaman açık olacağı merak ediliyor. Özellikle İstanbul'da belirlenen saatler dışında ne zaman serbest olacağı da sorgulanan hususlar arasında bulunuyor. İşte, halı sahalar tamamen ne zaman açılacak? İstanbul'da halı sahalar açılacak mı? 21:00 detayı...
Giriş Tarihi: 05.03.2021 22:39 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 22:39
Halı sahalar tamamen ne zaman açılacak? İstanbul'da halı sahalar açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de illeri koronavirüs risk grubuna göre kırmızı, turuncu, sarı ve mavi liste olmak üzere dörde ayrıldı ve bu gruplara göre esnetilme yapıldı. İşte, halı sahalar tamamen ne zaman açılacak? İstanbul'da halı sahalar açılacak mı? 21:00 detayı...
GALERİ DEVAM EDİYOR HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu tesislerinin 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabileceği belirtilen genelgede, halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislerin yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam edeceğine dikkat çekildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ
İçişleri Bakanlığınca tüm valiliklere gönderilen "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge kapsamında, risk grubuna göre il bazında alınması gereken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile uyulacak kuralların valiliklerce belirleneceği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından yeni "Kontrollü Normalleşme" sürecine dair temel usul ve esasların, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlendiği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre illerin 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek ve çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirleneceği aktarılan genelgede, şu bilgilere yer verildi: