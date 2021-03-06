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Bugün kafe ve restoranlar açık mı? 6 Mart Cumartesi kafeler hangi illerde açık? Kafeler saat kaçta kapanacak?

Bugün kafe ve restoranlar açık mı? Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar neticesinde ikinci normalleşme dönemi başladı. 'Yerinde karar' uygulamasıyla normalleşme sürecine geçen Türkiye'de kafe ve restoranlar da yeniden hizmet vermeye başladı. Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının saat 21.00'de başlayacak olmasının ardından gözler kafe ve restoranlara çevrildi. Peki, kafe ve restoranlar açık mı? 6 Mart Cumartesi kafeler hangi illerde açık? Kafeler saat kaçta kapanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 06.03.2021 09:24 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 09:24
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Bugün kafe ve restoranlar açık mı? 6 Mart Cumartesi kafeler hangi illerde açık? Kafeler saat kaçta kapanacak?

Bugün kafe ve restoranlar açık mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kontrollü normalleşme ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından kafe, restoran, pastane gibi işletmeler yüzde 50 kapasiteyle açılarak müşterilerini kabul etmeye başladı. Hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağında düzenleme gidilmesinin ardından Cumartesi günü kısıtlaması (saat 21.00'de başlayacak) kaldırıldı. Peki, bugün kafe ve restoranlar açık mı? 6 Mart Cumartesi kafeler hangi illerde açık? Kafeler saat kaçta kapanacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bugün kafe ve restoranlar açık mı? 6 Mart Cumartesi kafeler hangi illerde açık? Kafeler saat kaçta kapanacak?

BUGÜN KAFE VE RESTORANLAR AÇIK MI?

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler Cumartesi günü de açık olacak. Bu mekanlar çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebilecekler. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecekler.

Söz konusu mekanlar pazar günü hariç faaliyetlerini bu şekilde verecekler.

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Bugün kafe ve restoranlar açık mı? 6 Mart Cumartesi kafeler hangi illerde açık? Kafeler saat kaçta kapanacak?

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE KAFELER AÇILDI MI?

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca iş yeri içerisinde hizmet sunamayacaklar.

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Bugün kafe ve restoranlar açık mı? 6 Mart Cumartesi kafeler hangi illerde açık? Kafeler saat kaçta kapanacak?

6 MART CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLAYACAK?

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günü kısıtlama devam edecek.

Buna göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi günü kısıtlaması saat 21.00'de başlayacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

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Bugün kafe ve restoranlar açık mı? 6 Mart Cumartesi kafeler hangi illerde açık? Kafeler saat kaçta kapanacak?

Düşük risk grubunda yer alan iller: Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

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