Bugün kafe ve restoranlar açık mı? 6 Mart Cumartesi kafeler hangi illerde açık? Kafeler saat kaçta kapanacak?

Bugün kafe ve restoranlar açık mı? Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar neticesinde ikinci normalleşme dönemi başladı. 'Yerinde karar' uygulamasıyla normalleşme sürecine geçen Türkiye'de kafe ve restoranlar da yeniden hizmet vermeye başladı. Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının saat 21.00'de başlayacak olmasının ardından gözler kafe ve restoranlara çevrildi. Peki, kafe ve restoranlar açık mı? 6 Mart Cumartesi kafeler hangi illerde açık? Kafeler saat kaçta kapanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 06.03.2021 09:24 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 09:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL