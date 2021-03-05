Diyanet günler takvimi: Rebiülevvel ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Rebiülevvel ayı için detaylar...

Rebiülevvel ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Rebiülevvel ayı için sorgulamalar son saatlerde hız kazandı. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor. Hicri senemizin 3. ayı Rebiülevvel, âlemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri, peygamberler peygamberi, seyyidel evvelin vel ahirin, hatemen nebiyyin vel mürselin olan Peygamber (s.a.v) Efendimizin doğduğu aydır. İşte, Rebiülevvel ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Rebiülevvel ayı için detaylar...