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05 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Diyanet günler takvimi: Rebiülevvel ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Rebiülevvel ayı için detaylar... Diyanet günler takvimi: Rebiülevvel ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Rebiülevvel ayı için detaylar...
Rebiülevvel ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Rebiülevvel ayı günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. Yurt genelindeki milyonlarca inanan vatandaşımız, büyük bir merakla Rebiülevvel ayının başlama tarihi sorgulanmaya başladı. İşte, Rebiülevvel ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Rebiülevvel ayı için detaylar...
Giriş Tarihi: 05.03.2021 21:45
Rebiülevvel ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Rebiülevvel ayı için sorgulamalar son saatlerde hız kazandı. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor. Hicri senemizin 3. ayı Rebiülevvel, âlemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri, peygamberler peygamberi, seyyidel evvelin vel ahirin, hatemen nebiyyin vel mürselin olan Peygamber (s.a.v) Efendimizin doğduğu aydır. İşte, Rebiülevvel ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Rebiülevvel ayı için detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Rebiülevvel ayı Ay'ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V),bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Rebiülevvel ayı 7 Ekim 2021 tarihinde başlayacak 5 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.
Kamerî ayların üçüncüsü; Ay'ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Rebiülevvel ayı müslümanlar için önemli bir gelişmenin yaşadığı aydır. İslam aleminin Peygamber'i Hz.Muhammed (s.a.v) doğumu bu ayda gerçekleşmiştir. mübarek ayda kutlayacağız. Dini olarak öneme sahip olan bu ayı en hayırlısıyla geçirmek önemlidir. Mevlid kavramı sözlükte "doğmak, doğum yeri ve doğum zamanı" anlamlarına gelmektedir. Mevlid Arapça'da "ve-le-de" kökünden türetilmiş bir kavramdır.
Rebiülevvel ayının 12. gecesinde Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) bu ay içerisinde dünyaya gözlerini açmış ve şereflendirmiştir.
REBİÜLEVVEL AYININ İBADETLERİ TESBİHLERİ
*En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.