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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Halı sahalar, restoranlar ve internet kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Şubat'ta açılacak mı? Genelge... Son dakika: Halı sahalar, restoranlar ve internet kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Şubat'ta açılacak mı? Genelge...
Halı sahalar, restoranlar ve internet kafeler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok mekan geçici süreliğine kapatılmıştı. Aşılama uygulamasının başlaması ve günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında kısıtlamaların kaldırılacağı gündeme geliyor. Uzun süredir kapalı olan Halı saha, restoranlar ve internet kafeler için alınacak kararlar bekleniyor. İşte, Halı sahalar, restoranlar ve internet kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Şubat'ta açılacak mı? Genelge...
Giriş Tarihi: 21.01.2021 16:11
Halı sahalar, restoranlar ve internet kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Şubat'ta açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bulaşma riski bulunan birçok mekan geçici olarak kapatılmıştı. Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında gözler Bilim Kurulu ve Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. halı sahalar, restoranlar ve internet kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Şubat'ta açılacak mı? Sorularının cevapları sorgulanmaya başladı. İşte, Mekanlar 15 Şubat'ta açılacak mı? Genelge...
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFELER VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kafeler ve restoranlar için açılıp açılmama kararı Kabine Toplantısında alınacak. Yeme-içme sektörü de yaşanan bu durumun ardından açılmak için çağrıda bulundu. Biz de yeme-içme sektörünün temsilcileri ile restoranların nasıl açılması gerektiğini, alınabilecek önlemleri konuştuk. Sektör temsilcileri özellikle 5 konuya dikkat çekti.
5 MADDEDE RESTORANLAR NASIL AÇILSIN
1- Restoranlar bir an önce 'en sert tedbirlerle' açılsın, alınan tedbirlere uymayanlar gerekirse kapatılsın.
2- Müşterilere HES koduyla restoranlara giriş yapsın.
3- Aşılamada yeme-içme sektörü çalışanlarına öncelik verilsin, risk en aza indirilsin.
4- Hijyen kuralları en katı şekilde uygulansın burada tavize izin verilmesin
5- Masalar arası sosyal mesafeye dikkat edilsin, uymayanlar cezalandırılsın
KURALLARA UYMAYANLAR İFŞA EDİLSİN
Salgının başladığı günlerde kapatılma kararı alınan işletmeler sadece yaz döneminde belli bir süre ve saatler arasında açılabilirken, salgında ikinci dalganın yaşanmasının ardından da yeniden kapandı. Bazı işletmeler bu süreçte eve servisle ayakta kalmaya çalışsa da, birçok restoranda eve servis hizmeti verilemediği için büyük ciro kayıpları yaşandı.
İşletmeler kira ödemelerini yapamayacak duruma düştü. Hatta sektör temsilcilerine göre eğer açılma süresi daha da uzarsa işletmelerin yüzde 30'u bir daha açılamama tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Kısa çalışma ödeneği ile çalışanlarının maaşlarını ödemeye çalışan işletmeler, tedarikçilerine olan borçlarını da ödeme noktasında büyük sıkıntı yaşıyor. Bu da tarladan başlayan ve restoranlara kadar uzanan tüm sektörleri bir hayli zorluyor.
Yeme-içme sektörü de yaşanan bu durumun ardından açılmak için çağrıda bulundu. Biz de yeme-içme sektörünün temsilcileri ile restoranların nasıl açılması gerektiğini, alınabilecek önlemleri konuştuk. Sektör temsilcileri özellikle 5 konuya
dikkat çekti