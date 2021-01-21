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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB ücretsiz tablet başvuru formu: Ücretsiz 500 bin tablet tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? 25 GB internet... MEB ücretsiz tablet başvuru formu: Ücretsiz 500 bin tablet tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? 25 GB internet...
Ücretsiz 500 bin tablet tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde öğrenciler uzaktan eğitimine devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ise ihtiyacı olan öğrencilere tablet ve bilgisayar yardımı sürüyor. Ayrıca bakanlık tarafından dağıtılan bilgisayar ve tabletlerin yanında 25 GB internet yardımında da bulunuluyor. Ücretsiz tablet dağıtımından yararlanmak isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Ücretsiz 500 bin tablet tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? 25 GB internet...
Giriş Tarihi: 21.01.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 16:33
MEB ücretsiz tablet başvuru formu: Ücretsiz 500 bin tablet tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İhtiyacı olan ailelere uzaktan eğitim sürecinde tablet ve bilgisayar yardımı yapılır. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 3. faz yardımların Ocak ayının sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı. Tablet bilgisayar dağıtımı için ailelerin gelir durumu ve okul çağındaki kardeş sayısı gibi durumlar esas alınacak. İşte, Ücretsiz 500 bin tablet tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? 25 GB internet...
GALERİ DEVAM EDİYOR MEB TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?
Bakan Selçuk tablet dağıtımıyla ilgili şunları ifade etti;
Şimdiye kadar çeşitli kuruluşların da desteğiyle 150 bin civarında tablet dağıtıldı. Bakanlık olarak çalışmalarımız devam ediyor. 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tableti daha dağıtmış olacağız. Yarın da başlıyoruz. 2021 Ocak ortasına kadar 300 bin ilave tableti dağıtmış olacağız.
Bu tabletlerin tamamı internet bağlantılı.
Milli Eğitim Bakanlığınca, uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı bulunan öğrenciler için sosyal sorumluluk kapsamındaki desteklere ilave olarak tedarik edilen 50 bin 500 tablet bilgisayar daha 15 ile sevk edildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım süreci devam ediyor. Bu kapsamda, tablet bilgisayarlar, kontrollerin ardından hızla sevkiyat aşamasına alınıyor ve illere ulaştırılıyor.
Bu çerçevede, 15 Aralık'ta dağıtım için 15 ile doğru yola çıkan 50 bin 500 tablet bugün öğrencilere dağıtılmak üzere il müdürlükleri tarafından teslim alındı.
Bu gönderimde Adıyaman'a 2 bin 300, Batman'a 2 bin 600, Diyarbakır'a 3 bin, Gaziantep"e 3 bin, Hakkari'ye 850,