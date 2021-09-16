SON DAKİKA: Hakimler ve Savcılar kurulana (HSK) ait kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları 16 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre terfi alan ve terfi sürelerini bitiren Hakim, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile İdari Yargı Hakimlerinin isimleri paylaşıldı. İşte o liste ve son dakika haberin detayları…