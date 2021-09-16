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Haberler Galeri SON DAKİKA: Hakimler ve Savcılar kurulana (HSK) ait kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı

SON DAKİKA: Hakimler ve Savcılar kurulana (HSK) ait kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları 16 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre terfi alan ve terfi sürelerini bitiren Hakim, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile İdari Yargı Hakimlerinin isimleri paylaşıldı. İşte o liste ve son dakika haberin detayları…

Giriş Tarihi: 16.09.2021 01:01 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 01:15
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SON DAKİKA: Hakimler ve Savcılar kurulana HSK ait kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları 16 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA: Hakimler ve Savcılar kurulana HSK ait kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı

Buna göre terfi alan ve terfi sürelerini bitiren Hakim, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile İdari Yargı Hakimlerinin isimleri paylaşıldı.

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SON DAKİKA: Hakimler ve Savcılar kurulana HSK ait kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı

İşte o liste ve son dakika haberin detayları…

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SON DAKİKA: Hakimler ve Savcılar kurulana HSK ait kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı
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  • 39
SON DAKİKA: Hakimler ve Savcılar kurulana HSK ait kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı