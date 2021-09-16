GSB son dakika açıklaması: 2021 GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilecek?

GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) yapılacak 2021 yılı sürekli işçi alımı için kura çekimi tamamlandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Kura sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar, GSB'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ise sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklaması ile merak edilenleri yanıtladı. Peki, 2021 GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? GSB kura sonuçları nereden öğrenilecek? İşte haberin detayları...