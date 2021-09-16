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Haberler Galeri GSB son dakika açıklaması: 2021 GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilecek?

GSB son dakika açıklaması: 2021 GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilecek?

GS kura sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Temizlik ve güvenlik görevlisi olarak görev almaya hazırlanan adaylar, heyecan içinde kura sonuçlarını araştırıyor. İŞKUR aracılığıyla yapılan işçi alımı için kura çekimi 15 Eylül'de gerçekleştirildi. Adaylar GSB kura sonuçları isim listesi hakkında detayları araştırırken, bakanlığın resmi Twitter hesabı üzerinden son dakika açıklaması geldi. Bu gelişmelerin ardından "GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?", "GSB kura sonuçları nereden öğrenilecek?" sorguları arttı. İşte son durum...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.09.2021 09:12
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GSB son dakika açıklaması: 2021 GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilecek?

GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) yapılacak 2021 yılı sürekli işçi alımı için kura çekimi tamamlandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Kura sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar, GSB'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ise sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklaması ile merak edilenleri yanıtladı. Peki, 2021 GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? GSB kura sonuçları nereden öğrenilecek? İşte haberin detayları...

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GSB son dakika açıklaması: 2021 GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilecek?

GSB KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekimi tamamlandı. Gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kura sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. GSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

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GSB son dakika açıklaması: 2021 GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilecek?

"2021 Yılı Sürekli İşçi Alımı kura çekimi neticesinde asıl ve yedek olarak belirlenen adaylara ait listeler yasal süreçlerin tamamlanmasına müteakip Bakanlığımız internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından yayımlanacaktır."

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GSB son dakika açıklaması: 2021 GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilecek?

GSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura sonuçları, GSB'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

GSB KURA SONUÇLARI BU SAYFADA OLACAK...

Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edecekler.

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GSB son dakika açıklaması: 2021 GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilecek?

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav tarihleri henüz açıklanmadı.

Sözlü sınav yeri ve tarihleride GSB'nin www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek.