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GSB son dakika açıklaması: 2021 GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilecek?
GS kura sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Temizlik ve güvenlik görevlisi olarak görev almaya hazırlanan adaylar, heyecan içinde kura sonuçlarını araştırıyor. İŞKUR aracılığıyla yapılan işçi alımı için kura çekimi 15 Eylül'de gerçekleştirildi. Adaylar GSB kura sonuçları isim listesi hakkında detayları araştırırken, bakanlığın resmi Twitter hesabı üzerinden son dakika açıklaması geldi. Bu gelişmelerin ardından "GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?", "GSB kura sonuçları nereden öğrenilecek?" sorguları arttı. İşte son durum...