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Haberler Galeri 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü bireylerin ardından 20 yaş altı vatandaşlar için de sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Son günlerde en çok aranılan konuların başında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan yasağın ne zaman sona ereceği oldu. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 13:58 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 14:11
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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Türkiye'de 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasının sona ermesinin ardından 1 Mayıs'ta ve hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı açıklandı. Bu gelişmeşerin ardından 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar, yasağın ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladılar. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? İşte ayrıntılar...

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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "Bu normal bir sokağa çıkma yasağı değil, bunlar tedbirler. Bu durum daha ciddi bir tedbirdir. Normal sokağa çıkma yasağında virüse bulaşma ihtimaliniz yok. Buna rağmen sokağa çıkma yasağını delenler olursa 3.186 TL ile cezalandırılacaklar" diye konuştu.

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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

30 büyükşehir ve Zonguldak ili için uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi. Şimdi ise 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasağının ne zaman biteceği araştırılıyor. Ancak konu ile ilgili kesin bir tarih bulunmuyor. Salgın tehlikesi sona erene kadar yasağın devam edeceği düşünülüyor.

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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YAŞ SINIRI KAÇ?

20 yaş altı 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 131 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 95 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 112 bin 261'e, toplam can kaybının 2 bin 900'e ulaştığı açıklandı.