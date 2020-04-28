20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü bireylerin ardından 20 yaş altı vatandaşlar için de sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Son günlerde en çok aranılan konuların başında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan yasağın ne zaman sona ereceği oldu. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 13:58 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 14:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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