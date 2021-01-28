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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? 15 Mart'ta kısıtlamalar kalkacak mı? Bilim Kurulu kararları... Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? 15 Mart'ta kısıtlamalar kalkacak mı? Bilim Kurulu kararları... Son dakika... Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan kısıtlamarın hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantıda koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeler görüşüldü. Bu gelişmelerin ardından gözler kısıtlamaların biteceği tarihe çevrildi. Peki, hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? 15 Mart'ta kısıtlamalar kalkacak mı? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 28.01.2021 16:16
Son dakika... Hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerle vaka sayısında yüzde 80'e varan hızlı bir düşüş sağlandı. Bu düşüş ile birlikte gözler kısıtlamaların kalkacağı tarihe çevrildi. Bilim Kurulu Toplantısı'ndan çıkan kararları merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? 15 Mart'ta kısıtlamalar kalkacak mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN BİTİYOR? 15 MART'TA...
Hemen şunu belirtelim ki, hafta içi ve hafta sonu yasakları dahil mekanlara yönelik uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği henüz açıklanmadı. Ancak, vaka sayısındaki düşüşün devam etmesi ile birlikte salgının seyrine göre 15 Mart'tan sonra kademeli olarak kısıtlamaların kalkacağı öngörülüyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
BİLİM KURULU KARARLARI NELER?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yaptı.
Açıklamasında,
"Sağlık ordumuz silahlandı, büyüklerimiz koruma altında" başlığına yer veren Koca, salgının dünyadaki birinci yılını tamamladığı günlerde salgına karşı umutla beklenen mücadele gücü olan aşının uygulanabilir hale geldiğini belirtti.
Koca, 30 Aralık'ta Türkiye'ye gelen, ilk parti olan 3 milyon doz aşıya gerekli kontrollerinin tamamlanmasıyla 13 Ocak'ta "Acil Kullanım Onayı" verilerek yaygın aşılama döneminin başladığını hatırlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşı kampanyasını başlatmak için bizzat Ankara Şehir Hastanesine giderek ilk doz aşısını yaptırdığını anımsatan Koca,
"Kendilerine hem tüm vatandaşlarımızın aşılanması adına yaptığımız çalışmalara verdiği destek hem de bu konuda da gösterdiği önderlik için minnettarız." ifadesini kullandı. "75 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLARIMIZ AŞI OLMAYA GİDEBİLECEKLER"
Bilim Kurulu'nun önerileriyle hazırlanan aşı programına göre öncelikle sağlık çalışanlarının aşılanmasının tamamlandığını aktaran Koca, şu bilgileri verdi:
"Sağlık çalışanlarımızın aşılanması, savaşa hazırlanan askerlerimizin silahlanması ile eş değerdir. Mücadelenin en ön safında bulunan neferlerimiz daha güvenli bir alana yaklaşmışlardır. Sağlık çalışanlarımızı takiben engelli, yaşlı bakımevleri ile huzurevlerinde yaşayan vatandaşlarımızın yerlerinde aşılamaları tamamlandı. Koruma sorumluluğu üzerimizde en çok bulunan bu grup öncelikle aşılanmış oldu.