HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN BİTİYOR? 15 MART'TA...

Hemen şunu belirtelim ki, hafta içi ve hafta sonu yasakları dahil mekanlara yönelik uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği henüz açıklanmadı. Ancak, vaka sayısındaki düşüşün devam etmesi ile birlikte salgının seyrine göre 15 Mart'tan sonra kademeli olarak kısıtlamaların kalkacağı öngörülüyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.