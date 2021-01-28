Bilim Kurulu tarih verdi! Kafeler ne zaman açılacak? 2021'de okullarda yüz yüze eğitim başlayacak mı? SON DAKİKA

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Kafelerin açılış tarihi belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı dün gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantıda kafeler, okullar ve restoranlar ile ilgili görüşler masaya yatırıldı. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, kafeler, restoranlar ve kıraathaneler ne zaman açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 28.01.2021 15:25 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 16:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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