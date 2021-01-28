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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim Kurulu tarih verdi! Kafeler ne zaman açılacak? 2021'de okullarda yüz yüze eğitim başlayacak mı? SON DAKİKA Bilim Kurulu tarih verdi! Kafeler ne zaman açılacak? 2021'de okullarda yüz yüze eğitim başlayacak mı? SON DAKİKA Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Kafelerin açılış tarihi belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı dün gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantıda kafeler, okullar ve restoranlar ile ilgili görüşler masaya yatırıldı. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, kafeler, restoranlar ve kıraathaneler ne zaman açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 28.01.2021 15:25 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 16:25
Son dakika... Okullar ve kafeler ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. Kafe, lokanta ve restoranlar paket servis ve gel-al hizmeti veriyor. Kıraathaneler ise geçici süreliğine kapatıldı. Yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler ise online eğitime devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında bu yerlerin ne zaman normale döneceği konusunda görüşmeler yapıldı. Peki, kafeler ne zaman açılacak? 2021'de okullarda yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimle devam eden eğitim kuruluşlarının açılış tarihiyle ilgili Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bir tarih tavsiye etti. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, okulların 15 Mart'tan sonra kademeli olarak açılması planlanıyor.
15 MART KRİTİK TARİH Toplantıda özellikle; öğretmenlerin aşılanması ve toplumdaki aşılanma sayısının artması ve vakalarda azalma kaydedilmesi şartıyla 15 Mart'ta yüz yüze eğitime geçişin mümkün olabileceği vurgulandı.
Son dakika haberine göre, öğretmenlerin aşılama sürecinin tamamlanmasının ardından kontrollü bir şekilde yüz yüze eğitime geçilecek. Aşılama süreci nedeniyle 15 Mart tarihi ön plana çıkıyor.
KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Vaka sayısında düşüşün devam etmesi ile birlikte kafe, lokanta ve restoranların kontrollü bir şekilde açılbileceği bildirildi. Ancak bu yerler için de 15 Mart tarihi dikkat çekiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.