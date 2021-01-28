Okullar 15 Mart'ta mı açılıyor? Yüz yüze eğitim hangi sınıflar için başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde öğrenciler uzaktan eğitim modeline devam ediyor. Milyonlarca öğrenci ve veli okulların açılacağı tarih için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamayı bekliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında beklenen ipucu açıklamaları geliyor. ahaber.com.tr olarak detayları yazımızda derledik. İşte, okullar 15 Mart'ta mı açılıyor? Yüz yüze eğitim hangi sınıflar için başlıyor? 6,7,8 ve 10, 11. sınıflar..