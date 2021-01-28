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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Okullar 15 Mart'ta mı açılıyor? Yüz yüze eğitim hangi sınıflar için başlıyor? 6,7,8 ve 10, 11. sınıflar... MEB son dakika: Okullar 15 Mart'ta mı açılıyor? Yüz yüze eğitim hangi sınıflar için başlıyor? 6,7,8 ve 10, 11. sınıflar...
Okullar 15 Mart'ta mı açılıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin işe yaraması sonrasında okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği haber Bilim Kurulu toplantısından geldi. Yüz yüze eğitim ve normalleşme takvimine yönelik tarih için konular toplantının ana maddeleri arasında yer alıyordu. İşte, okullar 15 Mart'ta mı açılıyor? Yüz yüze eğitim hangi sınıflar için başlıyor? 6,7,8 ve 10, 11. sınıflar...
Giriş Tarihi: 28.01.2021 17:39
Okullar 15 Mart'ta mı açılıyor? Yüz yüze eğitim hangi sınıflar için başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde öğrenciler uzaktan eğitim modeline devam ediyor. Milyonlarca öğrenci ve veli okulların açılacağı tarih için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamayı bekliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında beklenen ipucu açıklamaları geliyor. ahaber.com.tr olarak detayları yazımızda derledik. İşte, okullar 15 Mart'ta mı açılıyor? Yüz yüze eğitim hangi sınıflar için başlıyor? 6,7,8 ve 10, 11. sınıflar..
GALERİ DEVAM EDİYOR
Vaka sayılarındaki büyük düşüşe ve aşılama çalışmalarının başarılı bir şekilde ilerlemesine bağlı olarak, 'Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı?' sorusu gündemde yerini aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir etkinlikte, kendisine yöneltilen okullar ne zaman açılacak sorusuna ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih olarak 15 Şubat'ı işaret ederken son durumu da değerlendirdi.
İKİNCİ DÖNEM OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına çevrim içi olarak katılarak 81 ildeki öğrencilerle buluştu.
Birinci döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk, yarıyıl tatilinin başladığına işaret ederek, çok "sıra dışı" ve "ilginç" bir dönemin geride kaldığını söyledi.
İkinci döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.
KURSLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği resmi yazı ile 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitimin 22 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.