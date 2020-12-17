Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?

Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi ve sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Perşembe günün gelmesiyle beraber ise bu hafta sonu da kısıtlamanın devam edip etmeyeceği merak ediyor. İşte, hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?