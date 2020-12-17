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Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?
Son dakika... Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Hafta sonu ve hafta içi belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı imzasıyla yayınlanan son genelgeye göre; hafta içi 5 gün belirlenen saat aralıklarında uygulanmakta olan kısıtlama Cumartesi ve Pazar günü ise toplamda 56 saat boyunca kesintisiz devam ediyordu. İşte, Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?
Giriş Tarihi: 17.12.2020 22:10Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 22:17
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Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?
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Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?
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Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?
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Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?
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Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?