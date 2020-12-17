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Haberler Galeri Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?

Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?

Son dakika... Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Hafta sonu ve hafta içi belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı imzasıyla yayınlanan son genelgeye göre; hafta içi 5 gün belirlenen saat aralıklarında uygulanmakta olan kısıtlama Cumartesi ve Pazar günü ise toplamda 56 saat boyunca kesintisiz devam ediyordu. İşte, Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?

Giriş Tarihi: 17.12.2020 22:10 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 22:17
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Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?
Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?

Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi ve sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Perşembe günün gelmesiyle beraber ise bu hafta sonu da kısıtlamanın devam edip etmeyeceği merak ediyor. İşte, hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?
Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?

HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kalkacağına dair açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.

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Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?
Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?

ALINAN SON KISITLAMA KARARLARI ŞÖYLEYDİ;

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni kararların alındığı anımsatıldı.

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Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?
Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?

Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi.

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler şu şekilde; "Hafta içi her gün 21:00 ile 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşımayı kullanamayacak.

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Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?
Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler toplu taşımayı kullanamayacaklar. AVM'ler ve semt pazarlarına HES kodu ile giriş yapılabilecek.

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler;