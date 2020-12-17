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17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri AÖL son dakika: AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL ortaokul ve lise ertelenen sınav tarihi açıklandı mı? İşte takvim... AÖL son dakika: AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL ortaokul ve lise ertelenen sınav tarihi açıklandı mı? İşte takvim...
AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 5-6 Aralık tarihlerinde yapılması gereken AÖL 1. dönem sınavları ertelenmişti. Açık Lise öğrencileri sınavların yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Henüz kurum tarafından resmi açıklama paylaşılmadı. İşte, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL ortaokul ve lise ertelenen sınav tarihi açıklandı mı? İşte takvim...
Giriş Tarihi: 17.12.2020 21:41 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 21:47
AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL ortaokul ve lise ertelenen sınav tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen sınav için tarih açıklaması bekleniyor. Yapılan açıklamada 5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiği ifade edilmiş ancak yeni tarihler duyurulmamıştı. İşte, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL ortaokul ve lise ertelenen sınav tarihi açıklandı mı? İşte takvim...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU? AÇIKÖĞRETİM AÖL SINAVLARI NE ZAMANA ERTELENDİ?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Açıköğretim AÖL sınavları için gözler gelecek olan yeni tarih açıklamasına çevrildi. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok sınavın ertelendiği ifade edilirken ilgili sınavların yeni tarihlerinin takvimde yapılacak düzenlemeler sonucunda ayrıca duyurulacağı bildirilmişti…
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? 2020 2021 MEB İLE AÖL 1.DÖNEM SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ EDİLDİ?
AÖL sınav tarihleri henüz belli olmadı. Milli Eğitim Bakanlığı: 5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. Konuya yönelik bilgi geldikçe haberimizde yer alacaktır.
AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav yerleri henüz açıklanmadı. Sınav yerleri genellikle sınavdan birkaç gün önce açıklanıyor.
AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?
MEB Açık Lise AÖL sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle düzenlenmektedir.