AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL ortaokul ve lise ertelenen sınav tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen sınav için tarih açıklaması bekleniyor. Yapılan açıklamada 5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiği ifade edilmiş ancak yeni tarihler duyurulmamıştı. İşte, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL ortaokul ve lise ertelenen sınav tarihi açıklandı mı? İşte takvim...