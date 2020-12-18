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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları: Marketler ve fırın açık mı? 19-20 Aralık şehirler arası seyahat yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları: Marketler ve fırın açık mı? 19-20 Aralık şehirler arası seyahat yasağı var mı?
Son dakika... Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı bugün başlıyor. Yeni tip koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle 81 il geneline uygulanan sokağa çıkma yasağının detayları merak ediliyor. Tam 56 saat sürecek kısıtlamada market, bakkal, fırın ve kasap gibi işletmelerin açık olup olmayacağı ve seyahat yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler ve fırın açık mı? 19-20 Aralık şehirler arası seyahat yasağı var mı? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 18.12.2020 12:12 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 12:19
Son dakika... 19-20 Aralık'ta kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak. Hafta sonu kısıtlaması için hazırlık yapan vatandaşlar, market ve fırınların çalışma durumunu merak ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırın ve marketler açık mı? 19-20 Aralık hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR TAM 56 SAAT SÜRECEK
18 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı 21 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
HAFTA SONU MARKET VE BAKKAL AÇIK MI?
Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.
HAFTA SONU FIRIN AÇIK MI?
Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.
HAFTA SONU LOKANTA VE RESTORAN AÇIK MI?
Lokanta ve restoran gibi iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.