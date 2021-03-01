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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Hafta sonu yasakları kalktı mı? Hangi illerde kalkacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı biten iller hangileri? Son dakika: Hafta sonu yasakları kalktı mı? Hangi illerde kalkacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı biten iller hangileri? Son dakika... Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 26 Şubat Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Mart ayında normalleşme sürecine geçileceğinin açıklanmasının ardından gözler hafta sonu yasaklarına çevrildi. Peki, hafta sonu yasakları kalktı mı? Hangi illerde kalkacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı biten iller hangileri? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 01.03.2021 15:46
Son dakika... Hafta sonu yasakları kalktı mı? Türkiye genelinde geçen yıl 4-7 Aralık'ta ilki uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarının hangi tarihte ve hangi illerde kalkacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. 'Yerinde karar' uygulamasına geçiş yapmaya hazırlanan Türkiye'de normalleşme sürecine ilişkin tüm detaylar belli olacak. Peki, hafta sonu yasakları kalktı mı? Hangi illerde kalkacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı biten iller hangileri? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA SONU YASAKLARI KALKTI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, hafta içi ve hafta sonu yasakları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından hafta sonu kısıtlamasının hangi illerde kalkacağı konusunda detaylar belli olacak. Söz konusu kısıtlama ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
"İSTANBUL'DA ARTIŞ EĞİLİMİ VAR, TAM AÇILMAYI KONUŞMAK İÇİN ERKEN"
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, koronavirüs pandemisinde "yerinde karar" döneminin başlamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Yavuz, İstanbul'daki son durumu da değerlendirdi ve
"İstanbul, ilçeler arası nüfus geçişinin çok fazla olduğu bir il. Bu nedenle açılmalarla ilgili kararlar, ilçe değil il bazında alınmalı. Son bir haftadır test pozitiflik oranları ve vaka sayısında bir artış gözlüyoruz. Bu nedenle İstanbul'da tam açılma için henüz erken" dedi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, illere göre vaka oranlarının açıklanmasının ardından yerinde yönetim dönemine geçilen Türkiye'de, il pandemi kurullarının gözeteceği kriterleri anlattı. İl pandemi kurullarının birtakım eşik değerlere göre açılma ya da kısıtlama kararlarına gideceğini belirten Prof. Dr. Yavuz,
"100 bin nüfusta son 7 günde görülen enfeksiyon insidansına (yeni olguların nüfusa oranı) bakılacak. Bu insidans belli eşik değerlerin altına düştüğü zaman açılmaya gittiğinizde riski de düşürmüş oluyorsunuz. Daha güvenli bir yöntem. Şu an Türkiye'de o eşik değerlerin altında olan 10-20 kadar il var mesela. Buralar hem okullar, hem diğer kapalı olan yerlerin açılması anlamında daha güvendeler. Yalnız sadece oranlardaki düşüş değil, bu düşüşün süreklilik göstermesi de gerekiyor. Yani il pandemi kurullarının bakması gereken bir diğer parametre de tabii ki infeksiyon hızının haftalar boyunca düşüş trendi içinde gitmesi, yani artmaması. Düşüş olmuş ama artışa geçtiği bir ortamda açılmalara giderseniz o da sıkıntı yaratabilir" dedi.