Erdoğan başkanlığında yapılan bir önceki kabine toplantısında 1 Mart'ta başlayacağı açıklanan normalleşme çerçevesinde yüz yüze eğitimin hangi illerde nasıl uygulanacağı da kabinede ele alınacak en kritik başlıklar arasında olacak. Buna göre vaka sayısına göre düşük riskli illerde yerinde karar dönemi uygulaması kapsamında yüz yüze eğitimin tedbirlere uyulması şartıyla kademeli başlatılması öngörülüyor.