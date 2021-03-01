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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika: 1 Mart hangi yasaklar kalkacak, kalktı? Sokağa çıkma yasağı, mekanlar için alınan kararlar... Kabine toplantısı son dakika: 1 Mart hangi yasaklar kalkacak, kalktı? Sokağa çıkma yasağı, mekanlar için alınan kararlar...
1 Mart hangi yasaklar kalkacak, kalktı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan, normalleşme adımları için 1 Mart tarihini işaret etmişti. Bugün saat 15:00'da toplanacak Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan alınacak kararları duyuracak. Sokağa çıkma yasağı, mekanlar ve belirli yaş gruplarına uygulanan kısıtlamaların masada olması olması bekleniyor. İl bazında belirlenen kategorilere uyanlarda normalleşme adımları atılacak. İşte, 1 Mart hangi yasaklar kalkacak, kalktı? Sokağa çıkma yasağı, mekanlar için alınan kararlar...
Giriş Tarihi: 01.03.2021 16:11 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 16:11
Kabine toplantısı son dakika... 1 Mart hangi yasaklar kalkacak, kalktı? Sokağa çıkma yasağı, mekanlar için alınan kararlar yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine toplantısında birçok konunun masaya yatırılması bekleniyor. Milyonlarca vatandaşın gözünün çevrildiği toplantıda sokağa çıkma yasağı, mekanlar ve 65 yaş üssü için geçerli olan kısıtlamaların masaya yatırılması bekleniyor. Saat 15:00'da başlayan toplantının ardından Başkan Erdoğan, alınan kararları canlı yayında açıklayacak. İşte, 1 Mart hangi yasaklar kalkacak, kalktı? Sokağa çıkma yasağı, mekanlar için alınan kararlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR HANGİ KISITLAMALARIN KALKMASI GÜNDEMDE
Kabinede risk durumunun düşük olduğu illerde yüz yüze eğitime geçiş, lokanta, kafe, restoran ve kıraathanelerin açılması, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesi, hafta içi yaşlılar ve gençler için uygulanan kısıtlamanın normalleşme çerçevesinde kademeli kaldırılmasına dönük kararların çıkması bekleniyor.
Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda bu kapsamda vaka sayısı bakımından düşük riskli iller grubunda yer alan Batman, Hakkari, Iğdır, Şırnak ve Muş, normalleşmeye en yakın şehirler olarak sıralanıyor.
ESNAF KARARLARI BEKLİYOR Riskin düşük olduğu illerde bu hafta itibariyle lokanta, kafe ve restoranların tedbirli, mesafeli, sınırlı kapasite ve HES kodu şartıyla açılmasına dönük karar alınması planlanıyor. Söz konusu illerde hafta içi belli saatlerle, hafta sonu kısıtlamaların da esnetilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Erdoğan başkanlığında yapılan bir önceki kabine toplantısında 1 Mart'ta başlayacağı açıklanan normalleşme çerçevesinde yüz yüze eğitimin hangi illerde nasıl uygulanacağı da kabinede ele alınacak en kritik başlıklar arasında olacak. Buna göre vaka sayısına göre düşük riskli illerde yerinde karar dönemi uygulaması kapsamında yüz yüze eğitimin tedbirlere uyulması şartıyla kademeli başlatılması öngörülüyor.