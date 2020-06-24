Son dakika: Hafta sonu yasak var mı? 27-28 Haziran'da sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta olacak?

Son dakika... Hafta sonu yasak var mı? Geçtiğimiz hafta sonu LGS sınavının uygulandığı 20 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek YKS sınavında sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, hafta sonu yasak var mı? 27-28 Haziran'da sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta olacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 24.06.2020 18:28 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 18:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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